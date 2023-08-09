تواصل انقطاع الكهرباء في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

أفاد مراسل «بوابة الوسط» في سرت باستمرار انقطاع التيار الكهربائي عن كامل المنطقة مند تسع ساعات.

وعلى الرغم من عودة الكهرباء في بعض مناطق، فإن سكان في مناطق أخرى، من بينها صرمان، قالوا في تعليقات على موقع «فيسبوك» إن التيار لا يزال مقطوعا في مناطقهم.

- الشركة العامة للكهرباء تعتذر عن قطع التيار.. وتطلق خطة لتحديث البنية التحتية للشبكة

- عودة الكهرباء إلى مناطق ليبيا بعد انقطاع استمر 6 ساعات

- إطفاء تام للكهرباء في كامل المدن والمناطق

الشركة العامة للكهرباء تعلن إنتهاء التجارب الفنية

وأعلن الناطق باسم الشركة العامة للكهرباء وئام التائب، عصر الأربعاء، أن الشركة تعمل على إعادة التيار إلى «جل المناطق بشكل تدريجي وفق الجدول الزمني المحدد من قِبل إدارة التحكم الوطني»، بعد انتهاء تجارب فنية على دائرة جنوب طرابلس، وفق ما نشرته الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقال التائب في فيديو بثته صفحة الشركة بموقع «فيسبوك»، إنه جرى اليوم إجراء تجارب فنية لشحن إحدى دوائر جنوب طرابلس الجديدة سعة «400 ك.ف»، بمشاركة فرق من شركة «سيمنز» الألمانية، ما تطلب عملية الفصل الكلي.

لكنه أكد خلال حديثه من داخل غرفة التحكم الرئيسية، الانتهاء من هذه التجارب والبدء في عملية الشحن لإعادة تشغيل الكهرباء مجددًا قريبًا.