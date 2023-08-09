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«الكهرباء»: انتهاء التجارب الفنية.. ونعمل على إعادة التيار

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 09 أغسطس 2023, 03:10 مساء
«الكهرباء»: انتهاء التجارب الفنية.. ونعمل على إعادة التيار
الناطق باسم شركة الكهرباء وئام التائب يتحدث من داخل غرفة التحكم الرئيسية، 9 أغسطس 2023. (شركة الكهرباء)
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أعلن الناطق باسم الشركة العامة للكهرباء وئام التائب، اليوم الأربعاء، الانتهاء من التجارب الفنية على إحدى دوائر جنوب طرابلس، وبدء العمل على إعادة تشغيل الكهرباء.

وقال التائب في فيديو بثته صفحة الشركة بموقع «فيسبوك»، إنه جرى اليوم إجراء تجارب فنية لشحن إحدى دوائر جنوب طرابلس الجديدة سعة «400 ك.ف»، بمشاركة فرق من شركة «سيمنز» الألمانية، ما تطلب عملية الفصل الكلي.

لكنه أكد خلال حديثه من داخل غرفة التحكم الرئيسية، الانتهاء من هذه التجارب والبدء في عملية الشحن لإعادة تشغيل الكهرباء مجددًا قريبًا.

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وأعلنت الشركة العامة للكهرباء في وقع سابق قطع التيار الكهربائي في كامل المدن والمناطق الليبية، وأرجعت ذلك إلى إجراء تجارب فنية لشحن إحدى دوائر جنوب طرابلس الجديدة سعة «400 ك.ف»، وبالتحديد في منطقة جنزور.

وأضافت الشركة في بيان إن التجارب تنفذ رفقة شركة «سيمنز» الألمانية، مرجحًا عودة التيار فور الانتهاء من هذه التجارب.

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