إطفاء تام للكهرباء في كامل المدن والمناطق

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء قطع التيار الكهربائي في كامل المدن والمناطق الليبية اليوم الأربعاء.

وأرجعت الشركة القطع إلى إجراء تجارب فنية لشحن إحدى دوائر جنوب طرابلس الجديدة سعة «400 ك.ف»، وبالتحديد في منطقة جنزور، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأضاف البيان إن التجارب تنفذ رفقة شركة «سيمنز» الألمانية، مرجحًا عودة التيار فور الانتهاء من هذه التجارب.

وأبدى عديد المواطنين على صفحات التواصل انتقادهم واستياءهم من قطع التيار دون إصدار إشعار مسبق من الشركة بذلك، أو تحديد المدة التي سيستغرقها الأمر.