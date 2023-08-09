الشركة العامة للكهرباء تعتذر عن قطع التيار.. وتطلق خطة لتحديث البنية التحتية للشبكة

القاهرة - بوابة الوسط

قدمت الشركة العامة للكهرباء، مساء الأربعاء، اعتذارا للمواطنين عن انقطاع التيار، الذي استمر 6 ساعات في وقت سابق، معلنة أنها باشرت تنفيذ خطة عاجلة، لتحديث البنية التحتية للشبكة الكهربائية.

وأكدت الشركة في «تنويه واعتذار»، نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك»، عودة التيار الكهربائي إلى مختلف المناطق الغربية والشرقية والجنوبية. وقالت إنها «تعتذر عن أي إزعاج قد لحق بالمواطنين جراء الفصل الوقائي».

خطة عاجلة لتحديث البنية التحتية للشبكة الكهربائية

أوضحت الشركة أن فصل التيار الذي حدث في وقت سابق اليوم «كان الغرض منه تجنب حدوث أي أضرار أو تلف في مكونات الشبكة وبنيتها التحتية كالتي حدثت خلال موجة الحر الأخيرة، خاصة مع تهالك بعض هذه المكونات».

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وأكدت الشركة «أنها وضعت خطة عاجلة، لتحديث البنية التحتية للشبكة، بعد أن كان تركيزها طيلة الفترة الماضية على المشاريع الإستراتيجية الجديدة، ومعالجة المختنقات في المحطات الكبرى التي جرى حلها».

تنفيذ المرحلة الثانية من المخطط الإستراتيجي

ونوهت الشركة العامة للكهرباء إلى أنها باشرت «الآن في تنفيذ المرحلة الثانية من المخطط الإستراتيجي للشركة، التي سيجرى التركيز فيها على تحديث البنية التحتية للشبكة الكهربائية في عموم ليبيا».

وأشادت الشركة العامة للكهرباء بالجهود المبذولة من كل عمالها وموظفيها المرابطين في مختلف مواقعهم طيلة الفترة الماضية، وما زالوا يبذلونها، والتي كان لها الدور الأكبر باستقرار الشبكة في وقت قياسي.