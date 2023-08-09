عودة الكهرباء إلى مناطق ليبيا بعد انقطاع استمر 6 ساعات

القاهرة - بوابة الوسط

أفاد مواطنون من عدة مناطق في ليبيا «بوابة الوسط» مساء اليوم الأربعاء، بعودة التيار الكهربائي بعد انقطاع استمر نحو 6 ساعات على مختلف مناطق البلاد.

وأعلنت الشركة العامة للكهرباء في وقت سابق اليوم، أنها تعمل على إعادة التيار إلى «جل المناطق بشكل تدريجي وفق الجدول الزمني المحدد من قبل إدارة التحكم الوطني» بعد انتهاء تجارب فنية على دائرة جنوب طرابلس، وفق ما نشرته الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك».

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وأرجعت الشركة في تنويه نشرته ظهر اليوم سبب الانقطاع إلى «تجارب فنية لشحن إحدى دوائر جنوب طرابلس الجديدة سعة 400 ك. ف رفقة شركة سيمنس الألمانية بالتحديد بمنطقة جنزور». وقالت: إن التيار سيعود فور الانتهاء منها.