«إيني» و«بي بي» و«سوناطراك» تخطر مؤسسة النفط رسميًّا برفع القوة القاهرة عن أنشطتها في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أخطرت شركات «إيني» الإيطالية و«بريتش بيتروليوم (بي بي)» البريطانية و«سوناطراك» الجزائرية، المؤسسة الوطنية للنفط رسميًّا برفع القوة القاهرة عن أنشطتها في ليبيا، بحسب ما أعلنته المؤسسة في بيان اليوم الخميس.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أنها استلمت «إخطارًا رسميًّا» من شركتي «إيني» الإيطالية و«بريتش بيتروليوم (بي بي)» البريطانية «بشأن رفع حالة القوة القاهرة واستئناف أنشطة الاستكشاف والالتزامات التعاقدية في القطع الممنوحة لهما في منطقتي حوض غدامس (A-B) غرب البلاد والقطعة البحرية C».

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كما أكدت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان نشرتها عبر موقعها على الإنترنت استلامها لإخطار رسمي من شركة «سوناطراك» الجزائرية «برفعها للقوة القاهرة واستئناف أنشطة الاستكشاف واستكمال الالتزامات التعاقدية في القطع الممنوحة لها (065 و96/95 ) بمنطقة حوض غدامس».

دعوة المؤسسة الوطنية للنفط

وتأتي هذه الخطوة، استجابةً لدعوة المؤسسة الوطنية للنفط التي أطلقتها في ديسمبر 2022، للشركات العالمية العاملة في مجال النفط والغاز والتي جرى معها توقيع اتفاقيات استكشاف ومقاسمة وإنتاج النفط والغاز في ليبيا إلى رفع القوة القاهرة المعلنة من طرفها.

وجدد مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط دعوته لباقي الشركات التي لم تشرع في رفع حالة القوة القاهرة في مناطقها بضرورة استئناف أنشطتها والتزاماتها التعاقدية، مؤكدًا أن «المؤسسة لن تتهاون في الحفاظ على المصالح الوطنية للدولة الليبية لتحقيق رؤيتها في استعادة ليبيا لدورها الريادي والفعال في مجال الطاقة».