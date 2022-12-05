مؤسسة النفط تدعو الشركات العالمية لرفع «القوة القاهرة» عن عملياتها في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

دعت المؤسسة الوطنية للنفط، مساء اليوم الإثنين، الشركات العالمية العاملة في مجال النفط والغاز والتي وقعت معها اتفاقيات استكشاف وإنتاج النفط والغاز في ليبيا إلى رفع «القوة القاهرة» المعلنة من طرفها.

وعبرت المؤسسة، في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك»، عن ترحيبها بالشركات العالمية لاستئناف جميع عملياتها ومساعدتها في تسهيل العودة وتوفير بيئة عمل آمنة بالتعاون مع الجهات المدنية والعسكرية التابعة للدولة الليبية.

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مؤسسة النفط: تحسن الوضع الأمني

وقالت المؤسسة إن هذه الدعوة «تأتي في ظل مساعي المؤسسة إلى رفع القوة القاهرة بعد متابعة وتقييم موضوعي مبني على تحليل واقعي ومنطقي للوضع الأمني الذي بدأ يتحسن بشكل كبير، وأدى إلى مباشرة أعمال الحفر في مواقع كانت من الصعوبة بمكان العمل فيها في الماضي القريب والتي يتواجد بها الآن عدد كبير من الشركات الخدمية العالمية».

وفي وقت سابق اليوم، أعلن مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة رفع حالة «القوة القاهرة» عن عمليات الاستكشاف لإنتاج النفط والغاز، مؤكدًا استعداد الحكومة لتقديم الدعم اللازم لاستئناف عمل الشركات العالمية.