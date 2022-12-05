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حكومة الوحدة تعلن رفع «القوة القاهرة» عن عمليات الاستكشاف لإنتاج النفط والغاز في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 05 ديسمبر 2022, 05:56 مساء
حكومة الوحدة تعلن رفع «القوة القاهرة» عن عمليات الاستكشاف لإنتاج النفط والغاز في ليبيا
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة. (حكومتنا)
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أعلن مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مساء اليوم الإثنين، رفع حالة «القوة القاهرة» عن عمليات الاستكشاف لإنتاج النفط والغاز، داعيا الشركات النفطية العالمية التي أبرمت عقودا مع المؤسسة الوطنية للنفط إلى استئناف عملها في ليبيا.

وأكد مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية في تصريح صحفي نشرته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك»، على استعداد الحكومة لتقديم الدعم اللازم في هذا الشأن.

أسباب رفع القوة القاهرة
وأوضح مجلس الوزراء أن هذا الإجراء يأتي في إطار «سعي حكومة الوحدة الوطنية الموقتة لعودة الحياة لمختلف القطاعات بالدولة الليبية وتتويجا لجهودها المبذولة لدعم قطاع النفط، وإيماء إلى توصيات المؤسسة الوطنية للنفط بشأن رفع حالة القوة القاهرة الواردة بكتاب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط رقم (6551) المؤرخ في 24 نوفمبر 2022».

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وقالت حكومة الوحدة الوطنية إن الإعلان عن رفع القوة القاهرة «يأتي بعد متابعة وتقييم موضوعي مبني على تحليل واقعي ومنطقي للوضع الأمني الذي بدأ يتحسن بشكل كبير، وأدى إلى مباشرة أعمال الحفر في مواقع كانت من الصعوبة بمكان العمل فيها».

إخطار الشركات العالمية برفع القوة القاهرة
وأخطرت حكومة الوحدة الوطنية للنفط الشركات العالمية العاملة في مجال النفط والغاز التي وقعت مع المؤسسة الوطنية للنفط «اتفاقيات استكشاف وإنتاج النفط والغاز بدولة ليبيا برفع حالة القوة القاهرة المعلنة من طرف المؤسسة»، مرحبة بها لاستئناف أعمالها في ليبيا. كما أكدت «استعدادها الكامل لتقديم الدعم اللازم للشركات لمباشرة استئناف كل عملياتها ومساعدتها في تسهيل العودة وتوفير بيئة عمل آمنة». 

وطمأنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة الجميع بأن ليبيا مستمرة في النهوض بقطاع النفط باعتباره المورد الأساسي للبلاد والمحافظة على تدفق النفط بانتظام للأسواق العالمية، مؤكدة إعطاء التعليمات لجميع الوزارات والهيئات ذات العلاقة التابعة للدولة الليبية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الظروف المناسبة لإنجاز الشركات لأعمالها.

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