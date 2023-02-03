في كلمته بملتقى النفط والغاز.. الدبيبة يدعو الشركات العالمية لإعادة نشاطها في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، دعم الحكومة للجهود المبذولة من المؤسسة الوطنية للنفط لدعم تفعيل الاتفاقيات وإبرام اتفاقيات جديدة تساهم في زيادة الإنتاج في النفط والغاز، داعياً الشركات العالمية لعودة نشاطها في ليبيا بعد حالة الاستقرار التي تعيشها البلاد، وفق منصة «حكومتنا».

جاءت دعوة الدبيبة خلال كلمته في افتتاح ملتقى دعم قطاع النفط والغاز، الذي عقد صباح اليوم الجمعة، وألقاها نيابة عنه وزير المالية خالد المبروك، بحضور عدد من وزراء حكومة الوحدة الوطنية وممثلين عن المؤسسة الليبية للاستثمار، والمصرف الليبي الخارجي وعدد من المصارف العالمية، والشركات العالمية مثل «إيني»، و«توتال»، و«كونكوفليبس»، و«ريبسول»، و«أو إم في»، و«نترشال»، وكذلك الشركات المحلية العاملة في القطاع مثل الزويتينة، والواحة، والخليج العربي، وأكاكوس، ومليتة، والسرير، والهروج، والمبروك.

أهداف ملتقى دعم قطاع النفط والغاز

وقالت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» إن ملتقى دعم قطاع النفط والغاز يهدف «إلى عرض خطة المؤسسة الثلاثية ورؤيتها لزيادة الإنتاج في مجال النفط والغاز، وكذلك دعم القطاع المصرفي والمؤسسات المالية المختلفة لبرامج ومشروعات المؤسسة، ومناقشة الشراكة بين القطاع الخاص الليبي والشركات الأجنبية العاملة في المجال بهدف تفعيل الشراكات».

بن قدارة يشيد بدور حكومة الوحدة والجيش في دعم قطاع النفط

وأكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، في كلمته بالمناسبة، على أهمية انعقاد الملتقي في هذه الفترة، مشيداً بدور الحكومة والمصرف المركزي وديوان المحاسبة في استقرار القطاع ودعمه، حتى تتمكن من رفع القوة القاهرة وإعادة تفعيل الاتفاقيات مع الشركات العالمية، ومعالجة كل الصعوبات التي واجهت المؤسسة في السنوات الماضية.

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كما أشاد بن قدارة «بدور الجيش الليبي وجهاز حرس المنشات النفطية في تأمين كافة الحقول النفطية والذي ساهم في استقرار الإنتاج والتصدير»، مثنياً على هذه الجهود، معتبراً ذلك عاملاً مشجعاً لعودة الشركات العالمية.

الكبير يطالب بمنح القطاع الخاص أولوية لتطوير قطاع النفط والغاز

ورأى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، في كلمته، أن وجود خطة للمؤسسة الوطنية للنفط «تساعد مؤسسات الدولة في تقديم الدعم والمساندة»، معتبرا أن «وجود لجنة متابعة لميزانية النفط الاستثنائية ساهم في استقرار القطاع».

وأكد الكبير على أهمية دور القطاع الخاص في تطوير قطاع النفط والغاز في ليبيا، مطالبا بإعطائه الأولوية في كافة برامج التطوير.

خطة المؤسسة الوطنية للنفط وملتقى لرجال الأعمال الليبيين في مايو

وأضافت منصة «حكومتنا» أن الملتقى شهد بعد ذلك استعراض خطة المؤسسة الوطنية للنفط عبر عرض ضوئي جرى تقديمه ضمن الفعاليات، مشيرة إلى إشادة أغلب الشركات العالمية المشاركة في الملتقى بالعرض. والتي أكدت رغبتها في الشراكة وإعادة نشاطها في كل ليبيا بكامل قدرتها.

وأشارت منصة «حكومتنا» إلى أن الملتقى جرى خلاله «الاتفاق على عقد ملتقى رجال الأعمال الليبيين العاملين في مجال النفط خلال مايو القادم لبحث أوجه التعاون والوقوف على إمكانياتهم التي تسهم في دعم المؤسسة الوطنية للنفط في خطتها».

الملتقى الحكومي لدعم قطاع النفط والغاز ، الجمعة 3 فبراير 2023. (حكومتنا)

الملتقى الحكومي لدعم قطاع النفط والغاز ، الجمعة 3 فبراير 2023. (حكومتنا)