  • Alwasat News
Atwasat

في كلمته بملتقى النفط والغاز.. الدبيبة يدعو الشركات العالمية لإعادة نشاطها في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 03 فبراير 2023, 05:58 مساء
في كلمته بملتقى النفط والغاز.. الدبيبة يدعو الشركات العالمية لإعادة نشاطها في ليبيا
الملتقى الحكومي لدعم قطاع النفط والغاز ، الجمعة 3 فبراير 2023. (حكومتنا)
alwasat radio

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، دعم الحكومة للجهود المبذولة من المؤسسة الوطنية للنفط لدعم تفعيل الاتفاقيات وإبرام اتفاقيات جديدة تساهم في زيادة الإنتاج في النفط والغاز، داعياً الشركات العالمية لعودة نشاطها في ليبيا بعد حالة الاستقرار التي تعيشها البلاد، وفق منصة «حكومتنا».

جاءت دعوة الدبيبة خلال كلمته في افتتاح ملتقى دعم قطاع النفط والغاز، الذي عقد صباح اليوم الجمعة، وألقاها نيابة عنه وزير المالية خالد المبروك، بحضور عدد من وزراء حكومة الوحدة الوطنية وممثلين عن المؤسسة الليبية للاستثمار، والمصرف الليبي الخارجي وعدد من المصارف العالمية، والشركات العالمية مثل «إيني»، و«توتال»، و«كونكوفليبس»، و«ريبسول»، و«أو إم في»، و«نترشال»، وكذلك الشركات المحلية العاملة في القطاع مثل الزويتينة، والواحة، والخليج العربي، وأكاكوس، ومليتة، والسرير، والهروج، والمبروك.

أهداف ملتقى دعم قطاع النفط والغاز
وقالت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» إن ملتقى دعم قطاع النفط والغاز يهدف «إلى عرض خطة المؤسسة الثلاثية ورؤيتها لزيادة الإنتاج في مجال النفط والغاز، وكذلك دعم القطاع المصرفي والمؤسسات المالية المختلفة لبرامج ومشروعات المؤسسة، ومناقشة الشراكة بين القطاع الخاص الليبي والشركات الأجنبية العاملة في المجال بهدف تفعيل الشراكات».

بن قدارة يشيد بدور حكومة الوحدة والجيش في دعم قطاع النفط
وأكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، في كلمته بالمناسبة، على أهمية انعقاد الملتقي في هذه الفترة، مشيداً بدور الحكومة والمصرف المركزي وديوان المحاسبة في استقرار القطاع ودعمه، حتى تتمكن من رفع القوة القاهرة وإعادة تفعيل الاتفاقيات مع الشركات العالمية، ومعالجة كل الصعوبات التي واجهت المؤسسة في السنوات الماضية.

- شكشك وعون يتفقان على مناقشة آليات تطوير قطاع النفط ومراجعة الاتفاقات مع المؤسسة الوطنية
- الدبيبة والكبير يؤكدان أهمية تكليف استشاري دولي لمراجعة الإنفاق على قطاع النفط
- الكبير يبحث مع مساعد وزير الخارجية الأميركية مبادرة الشفافية ودعم قطاع النفط

كما أشاد بن قدارة «بدور الجيش الليبي وجهاز حرس المنشات النفطية في تأمين كافة الحقول النفطية والذي ساهم في استقرار الإنتاج والتصدير»، مثنياً على هذه الجهود، معتبراً ذلك عاملاً مشجعاً لعودة الشركات العالمية.

الكبير يطالب بمنح القطاع الخاص أولوية لتطوير قطاع النفط والغاز
ورأى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، في كلمته، أن وجود خطة للمؤسسة الوطنية للنفط «تساعد مؤسسات الدولة في تقديم الدعم والمساندة»، معتبرا أن «وجود لجنة متابعة لميزانية النفط الاستثنائية ساهم في استقرار القطاع».

وأكد الكبير على أهمية دور القطاع الخاص في تطوير قطاع النفط والغاز في ليبيا، مطالبا بإعطائه الأولوية في كافة برامج التطوير.

خطة المؤسسة الوطنية للنفط وملتقى لرجال الأعمال الليبيين في مايو
وأضافت منصة «حكومتنا» أن الملتقى شهد بعد ذلك استعراض خطة المؤسسة الوطنية للنفط عبر عرض ضوئي جرى تقديمه ضمن الفعاليات، مشيرة إلى إشادة أغلب الشركات العالمية المشاركة في الملتقى بالعرض. والتي أكدت رغبتها في الشراكة وإعادة نشاطها في كل ليبيا بكامل قدرتها.

وأشارت منصة «حكومتنا» إلى أن الملتقى جرى خلاله «الاتفاق على عقد ملتقى رجال الأعمال الليبيين العاملين في مجال النفط خلال مايو القادم لبحث أوجه التعاون والوقوف على إمكانياتهم التي تسهم في دعم المؤسسة الوطنية للنفط في خطتها».

الملتقى الحكومي لدعم قطاع النفط والغاز ، الجمعة 3 فبراير 2023. (حكومتنا)
الملتقى الحكومي لدعم قطاع النفط والغاز ، الجمعة 3 فبراير 2023. (حكومتنا)
في كلمته بملتقى النفط والغاز.. الدبيبة يدعو الشركات العالمية لإعادة نشاطها في ليبيا
الملتقى الحكومي لدعم قطاع النفط والغاز ، الجمعة 3 فبراير 2023. (حكومتنا)
الملتقى الحكومي لدعم قطاع النفط والغاز ، الجمعة 3 فبراير 2023. (حكومتنا)
في كلمته بملتقى النفط والغاز.. الدبيبة يدعو الشركات العالمية لإعادة نشاطها في ليبيا
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الاتحاد الليبي لكرة الصالات يعلن طريقة توزيع عوائد دخول الجماهير بين الأندية

الاتحاد الليبي لكرة الصالات يعلن طريقة توزيع عوائد دخول الجماهير بين الأندية
إنسان ما قبل التاريخ اصطاد الأفيال مستقيمة الأنياب

إنسان ما قبل التاريخ اصطاد الأفيال مستقيمة الأنياب
مواجهة عربية في كأس العالم للأندية بالمغرب.. الوداد صاحب الأرض يلتقي الهلال

مواجهة عربية في كأس العالم للأندية بالمغرب.. الوداد صاحب الأرض يلتقي الهلال
في «معرض القاهرة».. كيف تغلب المصريون على ارتفاع أسعار الكتب؟

في «معرض القاهرة».. كيف تغلب المصريون على ارتفاع أسعار الكتب؟
بالأسماء.. نشر قوائم المستفيدين بالمرحلة الأولى لمبادرة الإسكان الشبابي

بالأسماء.. نشر قوائم المستفيدين بالمرحلة الأولى لمبادرة الإسكان الشبابي
«بنتاغون» يتعقب منطاد تجسس صينيا فوق الولايات المتحدة

«بنتاغون» يتعقب منطاد تجسس صينيا فوق الولايات المتحدة
عزل النائبة الديمقراطية إلهان عمر من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي

عزل النائبة الديمقراطية إلهان عمر من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي
الليبية فاطمة مفتاح تنتظر تصويت الجمهور لمواصلة مشوار «أمير الشعراء» (فيديو)

الليبية فاطمة مفتاح تنتظر تصويت الجمهور لمواصلة مشوار «أمير الشعراء» (فيديو)
في العدد 376: توابع «صفقة إيني».. وتفاصيل اتفاقية الزوارق الخمسة

في العدد 376: توابع «صفقة إيني».. وتفاصيل اتفاقية الزوارق الخمسة
بوتين: روسيا مهددة مجددا بدبابات ألمانية

بوتين: روسيا مهددة مجددا بدبابات ألمانية
شاهد: الدبيبة يعلن تنفيذ المرحلة الأولى لمبادرة الإسكان الشبابي وقطع الأراضي

شاهد: الدبيبة يعلن تنفيذ المرحلة الأولى لمبادرة الإسكان الشبابي وقطع الأراضي
البريطانيون يلجأون إلى المكتبات للاحتماء من البرد

البريطانيون يلجأون إلى المكتبات للاحتماء من البرد
باحثة ترصد «الصفقات السرية» في ليبيا.. ومصير الـ6 مليارات دولار

باحثة ترصد «الصفقات السرية» في ليبيا.. ومصير الـ6 مليارات دولار
كاريكاتير خيري - «nutlibya»!

كاريكاتير خيري - «nutlibya»!
ليبيون ينعون الشاعر حسن بودردية ويتذكرون قصائده

ليبيون ينعون الشاعر حسن بودردية ويتذكرون قصائده
«بوابة الوسط» تستعرض رؤية الاتحاد الليبي لكرة القدم داخل الصالات بالموسم الجديد

«بوابة الوسط» تستعرض رؤية الاتحاد الليبي لكرة القدم داخل الصالات بالموسم الجديد
القريو يشرح لـ«بوابة الوسط» الأثر القانوني لحكم إعادة الدريجة لرئاسة «الليبية للاستثمار»

القريو يشرح لـ«بوابة الوسط» الأثر القانوني لحكم إعادة الدريجة لرئاسة «الليبية ...
العمر مجرد رقم.. الياباني كازويوشي ميورا ينتقل لأوليفيرنس البرتغالي

العمر مجرد رقم.. الياباني كازويوشي ميورا ينتقل لأوليفيرنس البرتغالي
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
بإنتاجية تتجاوز 7 آلاف برميل.. «مليتة» تنجح في تطوير بئر نفطية بحقل «الفيل»
بإنتاجية تتجاوز 7 آلاف برميل.. «مليتة» تنجح في تطوير بئر نفطية ...
بحضور المنقوش ومفوض أوروبي.. إيطاليا تسلم ليبيا زورق دورية الإثنين
بحضور المنقوش ومفوض أوروبي.. إيطاليا تسلم ليبيا زورق دورية ...
جويلي يشهد مشروع رماية بالأسلحة الخفيفة بالمنطقة العسكرية الجبل الغربي
جويلي يشهد مشروع رماية بالأسلحة الخفيفة بالمنطقة العسكرية الجبل ...
حكومة باشاغا تعلن قرب الانتهاء من صيانة مدرسة للتعليم الأساسي بتاورغاء
حكومة باشاغا تعلن قرب الانتهاء من صيانة مدرسة للتعليم الأساسي ...
في كلمته بملتقى النفط والغاز.. الدبيبة يدعو الشركات العالمية لإعادة نشاطها في ليبيا
في كلمته بملتقى النفط والغاز.. الدبيبة يدعو الشركات العالمية ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كم سيبلغ عدد سكان ليبيا منتصف القرن الحالي؟.. معهد فرنسي يجيب
كم سيبلغ عدد سكان ليبيا منتصف القرن الحالي؟.. معهد فرنسي ......
خبير ألماني: «نظام جديد شرير» يتشكل في ليبيا وسط حالة من الجمود
خبير ألماني: «نظام جديد شرير» يتشكل في ليبيا وسط حالة من ......
مركز الاستشعار عن بعد يرصد نشاطا زلزاليا قبالة السواحل الليبية
مركز الاستشعار عن بعد يرصد نشاطا زلزاليا قبالة السواحل ......
السفارة الأميركية تكشف عن ملفات النقاش بين حفتر والقائم بالأعمال ونائب قائد القوات الجوية الأميركية بأفريقيا
السفارة الأميركية تكشف عن ملفات النقاش بين حفتر والقائم ......
حكومة الدبيبة تمد تونس بـ170 شاحنة مواد غذائية
حكومة الدبيبة تمد تونس بـ170 شاحنة مواد غذائية...
المزيد
وفاة 3 شباب في حادث مروري على الطريق بين العزيزية وبئر الغنم
وفاة 3 شباب في حادث مروري على الطريق بين العزيزية وبئر الغنم...
«أسيوشيتد برس»: الولايات المتحدة تسعى لطرد المرتزقة الروس من ليبيا والسودان
«أسيوشيتد برس»: الولايات المتحدة تسعى لطرد المرتزقة الروس من......
يصيب بـ«الفشل الكلوي».. تحذير من بصل متداول في الأسوق
يصيب بـ«الفشل الكلوي».. تحذير من بصل متداول في الأسوق...
في كلمته بملتقى النفط والغاز.. الدبيبة يدعو الشركات العالمية لإعادة نشاطها في ليبيا
في كلمته بملتقى النفط والغاز.. الدبيبة يدعو الشركات العالمية......
حكومة باشاغا تعلن قرب الانتهاء من صيانة مدرسة للتعليم الأساسي بتاورغاء
حكومة باشاغا تعلن قرب الانتهاء من صيانة مدرسة للتعليم ......
المزيد