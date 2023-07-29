عودة الكهرباء إلى 4 مناطق في تاجوراء

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، عودة التيار إلى أربعة مناطق في تاجوراء بعد صيانة أحد الكوابل المتضررة.

وقالت الشركة في بيان مقتضب، إن فرق الصيانة بدائرة توزيع بئر الأسطى ميلاد انتهت من صيانة أحد الكوابل المتضررة بعد يومين من العمل، حيث شهدت الأعمال عمليات حفر امتدت إلى مسافة لا تقل عن 20 مترًا، جراء الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.

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عودة الكهرباء إلى مناطق في الزاوية

وعاد التيار الكهربائي إلى المناطق التي تأثرت بالعطل وهي : «منطقة الأربع شوارع الكهرباء تاجوراء، المنطقة المتحدة وصولا إلى طريق الباعيش والأربع شوارع مراحب».

تسببت موجة الحر التي تشهدها ليبيا أخيرا في فصل التيار الكهربائي عن عديد المناطق الليبية جراء حدوث أعطال في المحولات والكابلات.