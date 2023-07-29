  • Alwasat News
Atwasat

إصلاح أعطاب في شبكة الكهرباء بفعل ارتفاع درجات الحرارة (صور وفيديو)

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 يوليو 2023, 11:55 صباحا
إصلاح أعطاب في شبكة الكهرباء بفعل ارتفاع درجات الحرارة (صور وفيديو)
إصلاحات الشبكة الكهربائية في درنة، 29 يوليو 2023. (الشركة العامة للكهرباء)
alwasat radio

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، إصلاح أعطاب في الشبكة الكهربائية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، مما أدى إلى وقوع أعطاب طارئة في عدة مدن بغرب وشرق وجنوب البلاد.

ففي العاصمة طرابلس، باشرت فرقة الصيانة بدائرة توزيع الهضبة أعمال صيانة للعطب الذي حدث في أحد الكوابل على محطة علي العون بمنطقة الهضبة - البدري.

إصلاح أعطال في سبها وجنزور ودرنة
كما سارعت فرق الصيانة في درنة إلى استبدال محول بآخر معطوب، أدى إلى انقطاع الكهرباء عن المساكن الواقعة خلف مدرسة الأسطى عمر بالجبيلة، وجرت كل أعمال الاستبدال، وتغذية المواطنين بالتيار الكهربائي.

عودة الكهرباء إلى مناطق في الزاوية 
عودة الكهرباء لمنطقة حوايز اللوز في تاجوراء
«الكهرباء»: إرجاع التيار بعد صيانة كابل معطوب في دائرة توزيع تاجوراء
«الكهرباء»: تغذية محول في محطة تنقية بأبوسليم وعودة التيار

وفي جنزور، أتمت فرق الصيانة إصلاح أعطاب نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وإرجاع التيار الكهربائي للمواطنين. كذلك أصلحت فرق الصيانة في سبها محول الجهد داخل محطة الغربية B، وجرى الانتهاء من كل أعمال الصيانة وشحن المحول.

فرق الصيانة في دائرة توزيع جنزور تباشر العمل على إصلاح الأعطاب، 29 يوليو 2023. (الشركة العامة للكهرباء)
فرق الصيانة في دائرة توزيع جنزور تباشر العمل على إصلاح الأعطاب، 29 يوليو 2023. (الشركة العامة للكهرباء)
فرق الصيانة في سبها تباشر العمل على إصلاح الأعطاب، 29 يوليو 2023. (الشركة العامة للكهرباء)
فرق الصيانة في سبها تباشر العمل على إصلاح الأعطاب، 29 يوليو 2023. (الشركة العامة للكهرباء)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

في يومه العالمي.. 7 نصائح من «مكافحة الأمراض» للوقاية من الالتهاب الكبدي الفيروسي

في يومه العالمي.. 7 نصائح من «مكافحة الأمراض» للوقاية من الالتهاب الكبدي ...
صيادو الفرات في شمال سورية يتحسّرون على الثروة السمكية

صيادو الفرات في شمال سورية يتحسّرون على الثروة السمكية
ماني يخضع لفحوص طبية في دبي تمهيدا لانتقاله إلى النصر السعودي

ماني يخضع لفحوص طبية في دبي تمهيدا لانتقاله إلى النصر السعودي
إيطاليا وتركيا تقدمان ملفاً مشتركاً لتنظيم «يورو 2032»

إيطاليا وتركيا تقدمان ملفاً مشتركاً لتنظيم «يورو 2032»
مونديال السباحة: الصيني هايانغ كوين يحطم الرقم القياسي العالمي في 200 م صدرًا ويحرز الذهبية

مونديال السباحة: الصيني هايانغ كوين يحطم الرقم القياسي العالمي في 200 م صدرًا ...
رسميا.. الأهلي السعودي يضم الجزائري محرز من مانشستر سيتي

رسميا.. الأهلي السعودي يضم الجزائري محرز من مانشستر سيتي
تعيين الجنرال عبدالرحمن تشياني «رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن» في النيجر

تعيين الجنرال عبدالرحمن تشياني «رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن» في النيجر
الحمض النووي يتيح إعادة تكوين شجرة العائلة لأسرتين من العصر الحجري الحديث

الحمض النووي يتيح إعادة تكوين شجرة العائلة لأسرتين من العصر الحجري الحديث
تداعيات دوري «السداسي» تطرح 6 قضايا على مستقبل الكرة الليبية

تداعيات دوري «السداسي» تطرح 6 قضايا على مستقبل الكرة الليبية
جريدة «الوسط»: القضاء الليبي في مهب ريح الانقسام السياسي

جريدة «الوسط»: القضاء الليبي في مهب ريح الانقسام السياسي
حلول الذكرى السنوية الثانية لرحيل أيمن النقيرش متأثرا بإصابته بالملاريا

حلول الذكرى السنوية الثانية لرحيل أيمن النقيرش متأثرا بإصابته بالملاريا
جريدة «ليكيب» الفرنسية: مبابي يرفض التفاوض مع الهلال السعودي

جريدة «ليكيب» الفرنسية: مبابي يرفض التفاوض مع الهلال السعودي
في العدد 401: الانقسام يطال مؤسسة القضاء.. و«مسار روما» يحاول صد طوفان الهجرة

في العدد 401: الانقسام يطال مؤسسة القضاء.. و«مسار روما» يحاول صد طوفان الهجرة
كاريكاتير خيري - انقلاب عسكري في النيجر

كاريكاتير خيري - انقلاب عسكري في النيجر
بعد اعتماد «النواب» خارطة الطريق.. البعثة تحذر من «عواقب وخيمة» للمبادرات «أحادية الجانب»

بعد اعتماد «النواب» خارطة الطريق.. البعثة تحذر من «عواقب وخيمة» للمبادرات ...
«ستراتفور» الأميركي يتحدث عن لعبة «فاغنر» وموسكو في ليبيا

«ستراتفور» الأميركي يتحدث عن لعبة «فاغنر» وموسكو في ليبيا
وفاة المغنية الأيرلندية شينيد أوكونور عن 56 عامًا

وفاة المغنية الأيرلندية شينيد أوكونور عن 56 عامًا
القوي يطلب من النائب العام التحقيق في واقعة اقتحام المجلس الأعلى للقضاء ويعلن تفعيل القانون الجديد

القوي يطلب من النائب العام التحقيق في واقعة اقتحام المجلس الأعلى للقضاء ويعلن ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
شاهد.. آخر تطورات العمل في إصلاح خط مياه النهر الصناعي بأجدابيا
شاهد.. آخر تطورات العمل في إصلاح خط مياه النهر الصناعي بأجدابيا
نورلاند: ننضم إلى الشركاء الدوليين في دعم الوساطة الأممية بليبيا
نورلاند: ننضم إلى الشركاء الدوليين في دعم الوساطة الأممية بليبيا
نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي اليوم السبت (29 يوليو 2023)
نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي اليوم السبت (29 يوليو 2023)
إصلاح أعطاب في شبكة الكهرباء بفعل ارتفاع درجات الحرارة (صور وفيديو)
إصلاح أعطاب في شبكة الكهرباء بفعل ارتفاع درجات الحرارة (صور ...
الشهوبي يبحث تنفيذ عدد من الطرق في المنطقة الشرقية
الشهوبي يبحث تنفيذ عدد من الطرق في المنطقة الشرقية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأرصاد تعلن موعد تراجع موجة الحر في ليبيا
الأرصاد تعلن موعد تراجع موجة الحر في ليبيا...
حكومة الوحدة الوطنية تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد
حكومة الوحدة الوطنية تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد...
الدبيبة: نعتزم فتح الباب لتعيينات جديدة في صفوف المعلمين
الدبيبة: نعتزم فتح الباب لتعيينات جديدة في صفوف المعلمين...
ضبط «تاكسي» بعد 72 ساعة من التبليغ عنه في طرابلس
ضبط «تاكسي» بعد 72 ساعة من التبليغ عنه في طرابلس...
«هينلي آند بارتنرز»: جواز السفر الليبي يتيح لحامله السفر دون «فيزا» إلى 41 دولة
«هينلي آند بارتنرز»: جواز السفر الليبي يتيح لحامله السفر دون......
المزيد
أسعار العملات الدولية مقابل الدينار في السوق الموازية (السبت 29 يوليو 2023)
أسعار العملات الدولية مقابل الدينار في السوق الموازية (السبت......
القبض على متهم مطلوب بحوزته قنابل يدوية وحبوب هلوسة
القبض على متهم مطلوب بحوزته قنابل يدوية وحبوب هلوسة...
بالصور.. المراحل النهائية لمشروع صيانة مهبط مطار أوباري
بالصور.. المراحل النهائية لمشروع صيانة مهبط مطار أوباري...
الشهوبي يبحث تنفيذ عدد من الطرق في المنطقة الشرقية
الشهوبي يبحث تنفيذ عدد من الطرق في المنطقة الشرقية...
إصلاح أعطاب في شبكة الكهرباء بفعل ارتفاع درجات الحرارة (صور وفيديو)
إصلاح أعطاب في شبكة الكهرباء بفعل ارتفاع درجات الحرارة (صور ......
المزيد