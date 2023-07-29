إصلاح أعطاب في شبكة الكهرباء بفعل ارتفاع درجات الحرارة (صور وفيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، إصلاح أعطاب في الشبكة الكهربائية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، مما أدى إلى وقوع أعطاب طارئة في عدة مدن بغرب وشرق وجنوب البلاد.

ففي العاصمة طرابلس، باشرت فرقة الصيانة بدائرة توزيع الهضبة أعمال صيانة للعطب الذي حدث في أحد الكوابل على محطة علي العون بمنطقة الهضبة - البدري.

إصلاح أعطال في سبها وجنزور ودرنة

كما سارعت فرق الصيانة في درنة إلى استبدال محول بآخر معطوب، أدى إلى انقطاع الكهرباء عن المساكن الواقعة خلف مدرسة الأسطى عمر بالجبيلة، وجرت كل أعمال الاستبدال، وتغذية المواطنين بالتيار الكهربائي.

عودة الكهرباء إلى مناطق في الزاوية

عودة الكهرباء لمنطقة حوايز اللوز في تاجوراء

«الكهرباء»: إرجاع التيار بعد صيانة كابل معطوب في دائرة توزيع تاجوراء

«الكهرباء»: تغذية محول في محطة تنقية بأبوسليم وعودة التيار

وفي جنزور، أتمت فرق الصيانة إصلاح أعطاب نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وإرجاع التيار الكهربائي للمواطنين. كذلك أصلحت فرق الصيانة في سبها محول الجهد داخل محطة الغربية B، وجرى الانتهاء من كل أعمال الصيانة وشحن المحول.

فرق الصيانة في دائرة توزيع جنزور تباشر العمل على إصلاح الأعطاب، 29 يوليو 2023. (الشركة العامة للكهرباء)

فرق الصيانة في سبها تباشر العمل على إصلاح الأعطاب، 29 يوليو 2023. (الشركة العامة للكهرباء)