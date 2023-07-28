عودة الكهرباء إلى مناطق في الزاوية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، إرجاع التيار الكهربائي، بعد إجراء أعمال صيانة بخط كهرباء في مدينة بالزاوية.

ونفذت فرقة الصيانة بدائرة توزيع ترفاس صيانة طارئة على خط «30» ترفاس» (محول الرقيق)، ومن ثم جرى إرجاع التيار الكهربائي للمواطنين، وفق بيان مقتضب صادر عن الشركة.

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