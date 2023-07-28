  • Alwasat News
Atwasat

عودة الكهرباء إلى مناطق في الزاوية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 28 يوليو 2023, 01:35 مساء
عودة الكهرباء إلى مناطق في الزاوية
من أعمال صيانة خط كهرباء في الزاوية، 28 يوليو 2023. (شركة الكهرباء)
alwasat radio

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، إرجاع التيار الكهربائي، بعد إجراء أعمال صيانة بخط كهرباء في مدينة بالزاوية.

ونفذت فرقة الصيانة بدائرة توزيع ترفاس صيانة طارئة على خط «30» ترفاس» (محول الرقيق)، ومن ثم جرى إرجاع التيار الكهربائي للمواطنين، وفق بيان مقتضب صادر عن الشركة.

عودة الكهرباء لمنطقة حوايز اللوز في تاجوراء
«الكهرباء»: إرجاع التيار بعد صيانة كابل معطوب في دائرة توزيع تاجوراء
«الكهرباء»: تغذية محول في محطة تنقية بأبوسليم وعودة التيار

تسببت موجة الحر التي تشهدها ليبيا أخيرا في فصل التيار الكهربائي عن عديد المناطق الليبية جراء حدوث أعطال في المحولات والكابلات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تداعيات دوري «السداسي» تطرح 6 قضايا على مستقبل الكرة الليبية

تداعيات دوري «السداسي» تطرح 6 قضايا على مستقبل الكرة الليبية
حلول الذكرى السنوية الثانية لرحيل أيمن النقيرش متأثرا بإصابته بالملاريا

حلول الذكرى السنوية الثانية لرحيل أيمن النقيرش متأثرا بإصابته بالملاريا
مبابي يرفض التفاوض مع الهلال السعودي

مبابي يرفض التفاوض مع الهلال السعودي
الاتحاد الأوروبي يزف بشرى لبرشلونة بشأن مشاركته في دوري الأبطال

الاتحاد الأوروبي يزف بشرى لبرشلونة بشأن مشاركته في دوري الأبطال
«النهر الصناعي»: إصلاح خط أجدابيا المتضرر ينتهي يوم 15 أغسطس

«النهر الصناعي»: إصلاح خط أجدابيا المتضرر ينتهي يوم 15 أغسطس
بوتين يعد بشحنات حبوب مجانية لـ6 دول أفريقية

بوتين يعد بشحنات حبوب مجانية لـ6 دول أفريقية
«التعليم» تفتح باب الطعون.. وتخصص رابطا لمراجعة إجابات الثانوية والتعليم الأساسي

«التعليم» تفتح باب الطعون.. وتخصص رابطا لمراجعة إجابات الثانوية والتعليم الأساسي
كاريكاتير خيري - انقلاب عسكري في النيجر

كاريكاتير خيري - انقلاب عسكري في النيجر
بعد اعتماد «النواب» خارطة الطريق.. البعثة تحذر من «عواقب وخيمة» للمبادرات «أحادية الجانب»

بعد اعتماد «النواب» خارطة الطريق.. البعثة تحذر من «عواقب وخيمة» للمبادرات ...
إدانات دولية واسعة بعد إعلان عسكريين الإطاحة برئيس النيجر

إدانات دولية واسعة بعد إعلان عسكريين الإطاحة برئيس النيجر
«ستراتفور» الأميركي يتحدث عن لعبة «فاغنر» وموسكو في ليبيا

«ستراتفور» الأميركي يتحدث عن لعبة «فاغنر» وموسكو في ليبيا
وفاة المغنية الأيرلندية شينيد أوكونور عن 56 عامًا

وفاة المغنية الأيرلندية شينيد أوكونور عن 56 عامًا
القوي يطلب من النائب العام التحقيق في واقعة اقتحام المجلس الأعلى للقضاء ويعلن تفعيل القانون الجديد

القوي يطلب من النائب العام التحقيق في واقعة اقتحام المجلس الأعلى للقضاء ويعلن ...
وكالة «ناسا» تستعد لوصول عينات ثمينة من كويكب «بينو»

وكالة «ناسا» تستعد لوصول عينات ثمينة من كويكب «بينو»
ابنة رونالدو ترتدي قميص محمد صلاح وتتجاهل والدها

ابنة رونالدو ترتدي قميص محمد صلاح وتتجاهل والدها
مصدر قضائي لـ«بوابة الوسط»: الشرطة القضائية نفذت حكم المحكمة العليا بشأن المجلس الأعلى للقضاء

مصدر قضائي لـ«بوابة الوسط»: الشرطة القضائية نفذت حكم المحكمة العليا بشأن المجلس ...
«تحقيقات»: لسعات النحل.. من التحسس إلى العلاج؟

«تحقيقات»: لسعات النحل.. من التحسس إلى العلاج؟
«وسط الخبر»: هل ينهي الدبيبة مناورات المشري وينفرد بالغرب؟

«وسط الخبر»: هل ينهي الدبيبة مناورات المشري وينفرد بالغرب؟
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الخارجية» تعزي في ضحايا حرائق الغابات بالجزائر
«الخارجية» تعزي في ضحايا حرائق الغابات بالجزائر
مصر تدعم الحل الليبي - الليبي .. وتدعو إلى عدم «تجاوز» دور المؤسسات
مصر تدعم الحل الليبي - الليبي .. وتدعو إلى عدم «تجاوز» دور ...
«الأرصاد»: ارتفاع الحرارة تدريجيا على مناطق الشمال الغربي
«الأرصاد»: ارتفاع الحرارة تدريجيا على مناطق الشمال الغربي
تقرير دولي: 50% من قوارب الهجرة في المتوسط اعترضها خفر السواحل الليبي
تقرير دولي: 50% من قوارب الهجرة في المتوسط اعترضها خفر السواحل ...
كيف أسهمت أصول رئيس النيجر المخلوع في مشروع المصالحة الليبي؟
كيف أسهمت أصول رئيس النيجر المخلوع في مشروع المصالحة الليبي؟
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأرصاد تعلن موعد تراجع موجة الحر في ليبيا
الأرصاد تعلن موعد تراجع موجة الحر في ليبيا...
الدبيبة: نعتزم فتح الباب لتعيينات جديدة في صفوف المعلمين
الدبيبة: نعتزم فتح الباب لتعيينات جديدة في صفوف المعلمين...
ضبط «تاكسي» بعد 72 ساعة من التبليغ عنه في طرابلس
ضبط «تاكسي» بعد 72 ساعة من التبليغ عنه في طرابلس...
«هينلي آند بارتنرز»: جواز السفر الليبي يتيح لحامله السفر دون «فيزا» إلى 41 دولة
«هينلي آند بارتنرز»: جواز السفر الليبي يتيح لحامله السفر دون......
حكومة الوحدة الوطنية تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد
حكومة الوحدة الوطنية تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد...
المزيد
عودة الكهرباء إلى مناطق في الزاوية
عودة الكهرباء إلى مناطق في الزاوية...
«الأرصاد»: البحر قليل الاضطراب.. وارتفاع الموج لا يتجاوز 1.75 متر
«الأرصاد»: البحر قليل الاضطراب.. وارتفاع الموج لا يتجاوز ......
إخماد حريق بالحرم الجامعي في غريان
إخماد حريق بالحرم الجامعي في غريان...
كيف أسهمت أصول رئيس النيجر المخلوع في مشروع المصالحة الليبي؟
كيف أسهمت أصول رئيس النيجر المخلوع في مشروع المصالحة الليبي؟...
تقرير دولي: 50% من قوارب الهجرة في المتوسط اعترضها خفر السواحل الليبي
تقرير دولي: 50% من قوارب الهجرة في المتوسط اعترضها خفر ......
المزيد