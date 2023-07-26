«الكهرباء»: تغذية محول في محطة تنقية بأبوسليم وعودة التيار

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الأربعاء، تغذية المحول «11 ك ف» داخل محطة التنقية «30» في منطقة أبوسليم، وعودة التيار للمناطق المنقطع عنها.

وقالت الشركة، في بيان مقتضب، إن أعمال الصيانة استمرت منذ ساعات الصباح الأولى على الرغم من الارتفاع الشديد في درجات الحرارة. وأوضحت أن فنيي الصيانة عكفوا على إصلاح الأعطال داخل المحطة، وفك المحول المعطوب جراء ارتفاع درجات الحرارة، واستبدلوا آخر جديدا به.

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إصلاح عطل في مشروع الهضبة وعودة التيار تدريجيا

انتهى فنيو شركة الكهرباء، مساء الثلاثاء، من إصلاح عطل في أحد الكوابل الموجودة بشارع المطبات، التابع لدائرة توزيع مشروع الهضبة، مما مكن من عودة التيار للمنطقة بشكل تدريجي.

في سياق متصل، أعلنت الشركة، في بيان، أن الفنيين والمهندسين يواصلون العمل من أجل تأمين الطاقة الكهربائية لكل المواطنين على الرغم من الظروف المناخية الصعبة. وأكدت تمكن المهندسين والفنيين من صيانة عطب في أحد الكوابل الرئيسة جهد «30 ك ف» من محطة «220» الزعفران إلى محطة السواوة جهد «30»، ومن محطة «220» الزعفران إلى محطة التحلية رقم «2».

تغذية المحول «11 ك ف» داخل محطة التنقية «30» في منطقة أبوسليم، 26 يوليو 2023. (شركة الكهرباء)