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«الكهرباء»: لم نلجأ لطرح الأحمال.. ولدينا فائض يصل إلى 700 ميجاوات (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 25 يوليو 2023, 12:41 صباحا
«الكهرباء»: لم نلجأ لطرح الأحمال.. ولدينا فائض يصل إلى 700 ميجاوات (فيديو)
الناطق باسم الشركة العامة للكهرباء وئام التائب يتحدث في مقطع مصور من غرفة التحكم الرئيسية، الإثنين 24 يوليو 2023 (لقطة من الفيديو)
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قال الناطق باسم الشركة العامة للكهرباء وئام التائب، إن الشركة لم تلجأ لطرح الأحمال حتى الآن، ولكن الانقطاع الحاصل للتيار في بعض المناطق؛ يرجع إلى إجراء عمليات إصلاح لأعطال ميدانية بالشبكة العامة.

جاء ذلك في تسجيل مصور للناطق باسم الشركة من غرفة التحكم الرئيسية لتوضيح عددٍ من النقاط المهمة، والتي تتعلق بالوضع العام بالشبكة العامة خلال الذروة الصيفية والخطط الموضوعة للنهوض بها.

وأكد التائب، في الفيديو المنشور عبر صفحة الشركة على «فيسبوك»، أنه لا يوجد طرح للأحمال رغم وجود سحب كبير على بعض المحولات والمحطات، وقد تحدث بعض الانقطاعات نتيجة أعمال الصيانة الطارئة لشبكات التوزيع ويجرى إصلاحها فور الإبلاغ عنها.

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التائب: لا يوجد أي مبرر للجوء الشركة لطرح الأحمال
وأوضح أن الشركة العامة للكهرباء لديها فائض في الإنتاج يتراوح بين 500 إلى 700 ميجاوات، نتيجة التحسن الكبير الحاصل في عملية الإنتاج، وبالتالي لا يوجد أي مبرر للجوء الشركة لطرح الأحمال.

وتابع أن فنيي الشركة يجرون عمليات الصيانة في ظل ظروف صعبة وقاسية، في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة لمعالجة بعض الأعطال، والتي يجرى إصلاح بعضها بشكل فوري، وأخرى تحتاج إلى مدى زمني متوسط، وأعطال تحتاج إلى مراحل وأيام.

وعن الأضرار التي تلحق بالشبكة، قال وئام التائب إن الشبكة كانت تعاني طيلة الفترة الماضية؛ في ظل المشاكل التي مرت بها البلاد، والتي ألحقت العديد من الأضرار بشكبة الجهد المنخفض والمتوسط، لكنها أشار إلى وجود خطط لمعالجة تلك المشكلات.

ومع زيادة الطلب على الطاقة، يقول الناطق باسم الشركة إن ثمة محاولاات لإعادة بناء الشبكة بعد الوصول لمراحل مستقرة من التوليد.

القلعاوي: جدول زمني لإعاداة إعمار الشبكة الداخلية في غضون من 6 إلى 9 أشهر
من جانبه قال مدير الإدارة العامة للجهد المتوسط ياسين القلعاوي إن الشركة تخطط لإعادة إعمار الشبكة وتنميتها وتلبية الطلب على الطاقة في مناطق سكانية جديدة، نتيجة النمو السكاني والتوسع السكاني، مشيرًا إلى أن ثمة جدولا زمنيا لإعاداة إعمار الشبكة الداخلية في غضون من 6 إلى 9 أشهر، لكنه شدد على أن ذلك يتوقف على سرعة توفير الدعم والمواد اللازمة ومواصلة العمل.

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