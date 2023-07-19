فصل الكهرباء عن الجميل وزوارة ورقدالين صباح الخميس للصيانة

القاهرة - بوابة الوسط

نوهت الشركة العامة للكهرباء، مساء اليوم الأربعاء، عن فصل التغذية الكهربائية عن مناطق الجميل وزوارة ورقدالين غرب البلاد اعتبارًا من الساعة التاسعة من صباح يوم غدٍ الخميس لمدة تترواح من أربع إلى خمس ساعات، لإجراء عمليات صيانة، داعية المواطنين إلى أخذ العلم بذلك.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن فرقها الهندسية والفنية ستقوم بإجراء أعمال صيانة وتنظيف وغسيل لخروجات محطة تحويل الجميل جهد 220 ك.ف، الأمر الذي سيترتب عليه فصل التغذية الكهربائية عن مناطق الجميل وزوارة ورقدالين غرب البلاد اعتبارًا من الساعة التاسعة من صباح يوم غد الخميس من أربع إلى خمس ساعات.

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وأكدت الشركة العامة للكهرباء أن عملية الصيانة لمحطة تحويل الجميل تأتي في إطار مساعيها الرامية للحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية وتجنبا للفصولات التي قد تحدث.