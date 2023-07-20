المنفي يؤكد ضرورة الحفاظ على إمدادات الكهرباء وزيادة إنتاج النفط

القاهرة - بوابة الوسط

شدد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الخميس، ضرورة تواصل دعم المؤسسة الوطنية للنفط لتنفيذ استراتيجيتها في زيادة الإنتاج، وكذلك مساعدة الشركة العامة للكهرباء في خطتها الهادفة إلى استقرار الشبكة.

وقال المنفي خلال كلمته بالاجتماع الأول للجنة الترتيبات المالية العليا لمتابعة الإنفاق الحكومي المنعقد في مدينة سرت: «دعم اللجنة للمؤسستين سيكون واضحا وقويا وذلك للحفاظ على إمدادات الكهرباء ورفع مستوى إنتاج النفط، باعتبار أن عملها يستفيد منه كل أبناء الشعب الليبي على كامل جغرافيا بلادنا».

وأضاف أن انعقاد الاجتماع الأول للجنة هو «فرصة سانحة لأن نثبت للمجتمع الدولي بأن الشعب الليبي لديه الإرادة القوية والثقة والقدرة على أن يحسم القضايا محل الخلاف عبر الحوار ووفق اليات وطنية».

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جدول أعمال الاجتماع الأول للجنة المالية العليا

وانعقد الاجتماع الأول للجنة برئاسة المنفي وحضور نائب رئيس اللجنة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، وجميع الأعضاء، وناقش جدول أعمال الاجتماع الأول والذي تضمن وضع إطار عمل والتنظيمات الداخلية لعمل اللجنة، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وأصدر المجلس الرئاسي قرارًا رقم «18» لسنة 2023، بشأن تنظيم واعتماد ترتيبات مالية ومتابعة الإنفاق الحكومي وضمان توزيعه العادل في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.