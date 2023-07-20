خلال انعقاد اللجنة المالية العليا بسرت.. المنفي: نتطلع إلى تحييد المال العام عن الصراع

القاهرة - بوابة الوسط

عبر رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الخميس، عن تطلعه إلى «تحييد المال العام» عن الصراع السياسي، وخلق بيئة ملائمة لإجراء الانتخابات، وإنهاء المراحل الانتقالية، وضمان التوزيع العادل للموارد.

وقال المنفي في كلمته بانعقاد الاجتماع الأول للجنة الترتيبات المالية العليا لمتابعة الإنفاق الحكومي وضمان توزيع في مدينة سرت، إن «مسألة تخصيص الموارد وتوزيعها بشكل عادل هي مسألة فنية سنتمكن من تنفيذها، ولكنها تتطلب إرادة قوية منا جميعا في الحفاظ على التئام هذه اللجنة، ومقاومة أي محاولات للتشويش على هذه الآلية الوطنية».

ودعا الخبراء بمختلف المجالات إلى مواكبة عمل اللجنة وإبداء ملاحظاتهم، متعهدا بالالتزام بأعلى مستويات الشفافية والانفتاح على الرأي العام وإحاطته بمسار عملها.

الرئاسي يعلن تشكيل «لجنة مالية عليا»

وأصدر المجلس الرئاسي في 07 يوليو الجاري قرارًا بتشكيل «لجنة مالية عليا» لتحديد أوجه الإنفاق العام ومتابعة الترتيبات المالية، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي و17 عضوًا من بينهم نائب الرئيس، وممثلون عن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، والقيادة العامة ومصرف ليبيا المركزي في طرابلس وبنغازي، وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية والمؤسسة الوطنية للنفط.

بالأسماء: أعضاء «اللجنة المالية العليا» ومهامها

ونصت المادة الأولى في قرار المجلس الرئاسي رقم 18 لسنة 2023، على أن أحكام هذا القرار موقتة تهدف لاعتماد ترتيبات مالية ومتابعة الإنفاق الحكومية وضمان توزيعه العادل، في ظل الظروف الاستثنائية للدولة.

اللجنة المالية العليا لتنظيم ومتابعة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية تعقد اجتماعها الأول بحضور أعضائها كافة في سرت، الخميس 20 يوليو 2023. (المجلس الرئاسي)

اللجنة المالية العليا لتنظيم ومتابعة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية تعقد اجتماعها الأول بحضور أعضائها كافة في سرت، الخميس 20 يوليو 2023. (المجلس الرئاسي)

اللجنة المالية العليا لتنظيم ومتابعة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية تعقد اجتماعها الأول بحضور أعضائها كافة في سرت، الخميس 20 يوليو 2023. (المجلس الرئاسي)

اللجنة المالية العليا لتنظيم ومتابعة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية تعقد اجتماعها الأول بحضور أعضائها كافة في سرت، الخميس 20 يوليو 2023. (المجلس الرئاسي)

اللجنة المالية العليا لتنظيم ومتابعة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية تعقد اجتماعها الأول بحضور أعضائها كافة في سرت، الخميس 20 يوليو 2023. (المجلس الرئاسي)

اللجنة المالية العليا لتنظيم ومتابعة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية تعقد اجتماعها الأول بحضور أعضائها كافة في سرت، الخميس 20 يوليو 2023. (المجلس الرئاسي)