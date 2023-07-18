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فصل الكهرباء ساعتين عن منطقة السراج

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 يوليو 2023, 10:01 صباحا
فصل الكهرباء ساعتين عن منطقة السراج
شعار الشركة العامة للكهرباء. (أرشيفية: صفحة الشركة على فيسبوك)
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أعلنت الشركة العامة للكهرباء فصل التغذية الكهربائية عن منطقة السراج وما يجاورها بدءا من صباح اليوم الثلاثاء.

وقد تقرر فصل التيار ساعتين بغرض إجراء «صيانة طارئة» في محطة تحويل السراج؛ وفق بيان مقتضب صادر عن الشركة.

شركة الكهرباء تعلن عن إجراء لتحسين أداء الشبكة في طرابلس (صور)
فصل التيار الكهربائي عن مؤسسات حكومية ومحال تجارية بجنوب طرابلس ضمن خطة ترشيد الاستهلاك

فصل التيار الكهربائي عن مؤسسات حكومية ومحال تجارية بجنوب طرابلس
أمس الإثنين، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة فصل التيار الكهربائي المغذي عدداً من المؤسسات الحكومية والمحال التجارية والمصانع في جنوب طرابلس، ضمن حملة لترشيد استهلاك الكهرباء خلال الذروة الصيفية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الإدارة العامة للشرطة الكهربائية تواصل تنفيذ الحملة الأمنية التي أطلقتها لترشيد استهلاك الكهرباء خلال الذروة الصيفية. ولفتت إلى شروع فرع الإدارة بطرابلس، رفقة فرع الإدارة العامة للدعم المركزي جنوب طرابلس والحرس البلدي، في فصل التيار الكهربائي المغذي عدداً من المؤسسات الحكومية والمحال التجارية والمصانع الواقعة في منطقة جنوب طرابلس من الشبكة العامة للكهرباء.

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