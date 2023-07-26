«الكهرباء»: إصلاح عطل في مشروع الهضبة وعودة التيار تدريجيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، مساء اليوم الثلاثاء، الانتهاء من إصلاح العطل الحاصل على أحد الكوابل الموجود بشارع المطبات التابع لدائرة توزيع مشروع الهضبة، مشيرة إلى إرجاع التيار الكهربائي للمنطقة بشكل تدريجي.

وفي سياق متصل، أعلنت الشركة أن الفنيين والمهندسين يواصلون العمل من أجل تأمين الطاقة الكهربائية لكل المواطنين رغم الظروف المناخية الصعبة، بحسب منشور عبر صفحتها على «فيسبوك».

- «الكهرباء»: لم نلجأ لطرح الأحمال.. ولدينا فائض يصل إلى 700 ميجاوات (فيديو)

وأكدت أن المهدسين والفنيين بعد جهود كبيرة تمكنوا من صيانة عطب بأحد الكوابل الرئيسة جهد 30 ك. ف من محطة 220 الزعفران إلى محطة السواوة جهد 30، ومن محطة 220 الزعفران إلى محطة التحلية رقم 2 من قبل فرقة الكوابل التابعة لدائرة الجهد المتوسط سرت.

جانب من عمليات إصلاح أعطال بشبكة الكهرباء، الثلاثاء 25 يوليو 2023 (الشركة العامة للكهرباء)

جانب من عمليات إصلاح أعطال بشبكة الكهرباء، الثلاثاء 25 يوليو 2023 (الشركة العامة للكهرباء)

جانب من عمليات إصلاح أعطال بشبكة الكهرباء، الثلاثاء 25 يوليو 2023 (الشركة العامة للكهرباء)