«الكهرباء»: إرجاع التيار بعد صيانة كابل معطوب في دائرة توزيع تاجوراء

القاهرة - بوابة الوسط

تمكنت فرق الصيانة في دائرة توزيع تاجوراء من صيانة كابل ضغط عالٍ معطوب، ممتد من محطة توزيع «الكاسح» إلي محطة «الممرضات»، وإرجاع التيار الكهربائي.

وقالت شركة الكهرباء، في بيان مقتضب، إن ذلك يأتي ضمن جهود إصلاح الأعطاب الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة.

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تغذية محول داخل محطة بأبوسليم

إلى ذلك، جرت تغذية المحول «11 ك ف» داخل محطة التنقية «30» في منطقة أبوسليم، وإعادة التيار للمناطق المنقطع عنها، حسب بيان صادر عن شركة الكهرباء.

وأوضحت الشركة أن أعمال الصيانة استمرت منذ ساعات الصباح الأولى على الرغم من الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، وأن فنيي الصيانة عكفوا على إصلاح الأعطال داخل المحطة، وفك المحول المعطوب جراء ارتفاع درجات الحرارة، واستبدلوا آخر جديدا به.

صيانة كابل معطوب في دائرة توزيع تاجوراء، 26 يوليو 2023. (شركة الكهرباء)

صيانة كابل معطوب في دائرة توزيع تاجوراء، 26 يوليو 2023. (شركة الكهرباء)