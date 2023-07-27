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عودة الكهرباء لمنطقة حوايز اللوز في تاجوراء

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 يوليو 2023, 09:56 صباحا
عودة الكهرباء لمنطقة حوايز اللوز في تاجوراء
من أعمال الصيانة الطارئة على الخط الرئيس المغذي لمنطقة حوايز اللوز، 26 يوليو 2023. (شركة الكهرباء)
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تمكنت فرق الصيانة في دائرة توزيع الحي الصناعي بتاجوراء من استكمال الصيانة الطارئة للخط الرئيس المغذي لمنطقة حوايز اللوز، على ما أعلنت، اليوم الخميس، الشركة العامة للكهرباء.

وأشارت الشركة، في بيان مقتضب، إلى إرجاع التيار الكهربائي للمواطنين، دون أن تذكر مزيد التفاصيل.

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أمس الأربعاء، تمكنت فرق الصيانة في دائرة توزيع تاجوراء من صيانة كابل ضغط عالٍ معطوب، ممتد من محطة توزيع «الكاسح» إلي محطة «الممرضات»، وإرجاع التيار الكهربائي. وقالت شركة الكهرباء، في بيان مقتضب، إن ذلك يأتي ضمن جهود إصلاح الأعطاب الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة.

من أعمال الصيانة الطارئة على الخط الرئيس المغذي لمنطقة حوايز اللوز، 26 يوليو 2023. (شركة الكهرباء)
من أعمال الصيانة الطارئة على الخط الرئيس المغذي لمنطقة حوايز اللوز، 26 يوليو 2023. (شركة الكهرباء)
من أعمال الصيانة الطارئة على الخط الرئيس المغذي لمنطقة حوايز اللوز، 26 يوليو 2023. (شركة الكهرباء)
من أعمال الصيانة الطارئة على الخط الرئيس المغذي لمنطقة حوايز اللوز، 26 يوليو 2023. (شركة الكهرباء)
من أعمال الصيانة الطارئة على الخط الرئيس المغذي لمنطقة حوايز اللوز، 26 يوليو 2023. (شركة الكهرباء)
من أعمال الصيانة الطارئة على الخط الرئيس المغذي لمنطقة حوايز اللوز، 26 يوليو 2023. (شركة الكهرباء)
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