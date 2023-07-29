بالصور.. مواد غذائية منتهية الصلاحية في محلين بسرت

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز الحرس البلدي في سرت قفل محلين يبيعان مواد غذائية منتهية الصلاحية.

وأشار الجهاز في بيان صحفي إلى تنفيذ جولة تفتيشية مسائية، يوم الخميس، على المطاعم ومحلات المواد الغدائية، منوهاً إلى قفل محل بالشمع الأحمر بعد مصادرة المواد المنتهية، إلى حين استكمال باقي الاجراءات القانونية حياله.

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- مصادرة مواد غذائية منتهية الصلاحية وقفل محلين بسرت

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جولة تفتيشية على مطاعم ومحلات سرت

يوم الأربعاء أيضا، وخلال جولة صباحية على المطاعم ومحلات المواد الغدائية، جرى ضبط محل مواد غذائية يقوم ببيع مواد منتهية الصلاحية خطرة على الصحة العامة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية نفسها.

يشار إلى أن فرع جهاز الحرس البلدي سرت سبق وأن أعلن إتلاف أكثر من ثلاثة طن ونصف سلع فاسدة، الشهر الماضي، وفق تصريح صادر عن رئيس فرع الجهاز عميد جمعة أمبية.

أغذية منتهية الصلاحية في محل بمدينة سرت. (جهاز الحرس البلدي)

أغذية منتهية الصلاحية في محل بمدينة سرت. (جهاز الحرس البلدي)

أحد عناصر الحرس البلدي في جولة تفتيشية في محل مواد غذائيى بمدينة سرت. (جهاز الحرس البلدي)