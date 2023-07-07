مصادرة مواد غذائية منتهية الصلاحية وقفل محلين بسرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

صادرت دورية تفتيش تابعة لفرع جهاز الحرس البلدي سرت، اليوم الجمعة، عديد المواد الغذائية والعصائر والأجبان منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك.

جاء ذلك خلال حملة تفتيش داخل عدد من الأسواق والمحال التجارية بسرت، على ما أفاد رئيس فرع جهاز الحرس البلدي في المدينة «بوابة الوسط».

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وقال المسؤول إنه جرى تحرير مخالفات للمحلات التي جرى ضبط المواد الغذائية بها، فضلا عن قفل محلين بالشمع الأحمر واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية ضد المخالفين.