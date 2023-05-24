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النيابة تعلن إحباط تهريب أغذية لا تصلح للاستهلاك البشري إلى البلاد

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 24 مايو 2023, 08:04 صباحا
النيابة تعلن إحباط تهريب أغذية لا تصلح للاستهلاك البشري إلى البلاد
شاحنة محملة بمواد غذائية غير صالحة للاستهلاك ضبطت في طبرق، (مكتب النائب العام)
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أعلن مكتب النائب العام إحباط تهريب مواد غذائية لا تصلح للاستهلاك البشري إلى البلاد.

وباشر وكيل نيابة مكافحة الفساد في نطاق دائرة محكمة استئناف طبرق، التحقيق في واقعة ضبط عناصر قسم مكافحة التهريب والمخدرات- فرع طبرق كمية من أمعاء الحيوانات، قبل طرحها في السوق المحلية، حسب بيان المكتب على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

مادة غذائية ممنوع توريدها
وكشفت التحقيقات أن المادة الغذائية محل التحقيق غير صالحة للاستهلاك البشري؛ وتعمد المتهم في الواقعة تهريبها إلى الداخل لتلافي عقبة افتقادها إلى الاشتراطات المقررة.

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وأشار البيان إلى أن تلك المادة «مدرجة على قائمة المواد الممنوع توريدها»؛ لتنتهي النيابة العامة إلى الأمر بحبس المتهم احتياطيا.

عناصر قسم مكافحة التهريب والمخدرات فرع طبرق خلال إفراغ حمولة الشاحنة.
عناصر قسم مكافحة التهريب والمخدرات فرع طبرق خلال إفراغ حمولة الشاحنة.
عناصر القسم خلال تفتيش الشاحنة.
عناصر القسم خلال تفتيش الشاحنة.
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