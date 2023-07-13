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إتلاف 3.5 طن مواد غذائية وأدوية فاسدة في سرت الشهر الماضي

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الخميس 13 يوليو 2023, 12:06 صباحا
إتلاف 3.5 طن مواد غذائية وأدوية فاسدة في سرت الشهر الماضي
من عمليات إتلاف سلع فاسدة في سرت الشهر الماضي. (بلدية سرت)
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أعلن فرع جهاز الحرس البلدي سرت، إتلاف أكثر من ثلاثة طن ونصف سلع فاسدة، الشهر الماضي بسرت.

وأوضح رئيس فرع الجهاز عميد جمعة أمبية، أن هذه الكميات تشمل سلع تموينية ومواد غذائية وأجبان، وعصائر ومشروبات منتهية الصلاحية.

سلع منتهية الصلاحية في سرت
وتشمل تلك السلع المنتهية الصلاحية، مواد زينة وتجميل نسائية، وسجائر، وأصناف أدوية ومستلزمات مواد التحاليل الطبية بالمختبرات، وحقن لمرضى السكري.

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جرى ضبط هذه الكميات خلال دوريات تفتيش من قبل أعضاء جهاز الحرس البلدي سرت بالمحلات التجارية والأسواق والصيدليات والمختبرات الطبية، بالتعاون مع أعضاء مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بسرت.

من عمليات إتلاف سلع فاسدة في سرت الشهر الماضي. (بلدية سرت)
من عمليات إتلاف سلع فاسدة في سرت الشهر الماضي. (بلدية سرت)
من عمليات إتلاف سلع فاسدة في سرت الشهر الماضي. (بلدية سرت)
من عمليات إتلاف سلع فاسدة في سرت الشهر الماضي. (بلدية سرت)
من عمليات إتلاف سلع فاسدة في سرت الشهر الماضي. (بلدية سرت)
من عمليات إتلاف سلع فاسدة في سرت الشهر الماضي. (بلدية سرت)
من عمليات إتلاف سلع فاسدة في سرت الشهر الماضي. (بلدية سرت)
من عمليات إتلاف سلع فاسدة في سرت الشهر الماضي. (بلدية سرت)
من عمليات إتلاف سلع فاسدة في سرت الشهر الماضي. (بلدية سرت)
من عمليات إتلاف سلع فاسدة في سرت الشهر الماضي. (بلدية سرت)
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