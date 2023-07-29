إشادة أممية بجهود ليبية في مساعدة المهاجرين العالقين على الحدود التونسية

القاهرة - بوابة الوسط

أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة عن «تقديرهما للجهود التي يبذلها كل من الهلال الأحمر التونسي والليبي في تقديم المساعدات الإنسانية لمئات المهاجرين العالقين في المناطق الحدودية بين البلدين».



وأعربت المنظمتان في بيان مشترك عن «القلق العميق بشأن سلامة وأوضاع مئات المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في تونس، والذين ما زالوا عالقين في ظروف مزرية عقب ترحيلهم إلى مناطق نائية ومعزولة بالقرب من حدود البلاد مع ليبيا والجزائر، فيما دُفع آخرون عبر الحدود إلى كل من ليبيا أو الجزائر»، وفق وكالة أنباء آكي الإيطالية.



وأشارت المنظمتان إلى أن «العديد من هؤلاء الأفراد خرجوا من صفاقس في أعقاب الاضطرابات الأخيرة في المدينة، بينما جرى نقل آخرين من مختلف المراكز الحضرية في جميع أنحاء تونس».



وتحدث البيان عن وجود «نساء (بما في ذلك بعض الحوامل) وأطفال من بين أولئك الذين تقطعت بهم السبل وهم عالقون في الصحراء ويواجهون درجات حرارة شديدة دون مأوى أو طعام أو ماء». وأوضح «الحاجة الملحة لتقديم مساعدات إنسانية ضرورية ومنقذة للحياة إلى حين إيجاد حلول إنسانية عاجلة».

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