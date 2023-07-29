إشادة أممية بجهود ليبية في مساعدة المهاجرين العالقين على الحدود التونسية

أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة عن «تقديرهما للجهود التي يبذلها كل من الهلال الأحمر التونسي والليبي في تقديم المساعدات الإنسانية لمئات المهاجرين العالقين في المناطق الحدودية بين البلدين».
وأعربت المنظمتان في بيان مشترك عن «القلق العميق بشأن سلامة وأوضاع مئات المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في تونس، والذين ما زالوا عالقين في ظروف مزرية عقب ترحيلهم إلى مناطق نائية ومعزولة بالقرب من حدود البلاد مع ليبيا والجزائر، فيما دُفع آخرون عبر الحدود إلى كل من ليبيا أو الجزائر»، وفق وكالة أنباء آكي الإيطالية.
وأشارت المنظمتان إلى أن «العديد من هؤلاء الأفراد خرجوا من صفاقس في أعقاب الاضطرابات الأخيرة في المدينة، بينما جرى نقل آخرين من مختلف المراكز الحضرية في جميع أنحاء تونس».
وتحدث البيان عن وجود «نساء (بما في ذلك بعض الحوامل) وأطفال من بين أولئك الذين تقطعت بهم السبل وهم عالقون في الصحراء ويواجهون درجات حرارة شديدة دون مأوى أو طعام أو ماء». وأوضح «الحاجة الملحة لتقديم مساعدات إنسانية ضرورية ومنقذة للحياة إلى حين إيجاد حلول إنسانية عاجلة».
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وعبر البيان المشترك عن الأسف «من ورود تقارير تفيد بوقوع خسائر في الأرواح بين صفوف المجموعة». مشددا على أنه «في ظل هذه الظروف، يجب إيلاء الأهمية لإنقاذ الأرواح ويجب نقل أولئك الذين تقطعت بهم السبل إلى مكان آمن».
وحث البيان «جميع البلدان المعنية إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية تجاه المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء»، مشيرا إلى وقوف «المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة على أهبة الاستعداد لدعم السلطات من أجل إيجاد حلول للوضع الحالي بطريقة إنسانية وقائمة على المبادئ وتحترم حقوق الجميع، فضلاً عن إعداد نهج مستدام وشامل لإدارة الهجرة واللجوء».
مخيم موقت للمهاجرين على الحدود الليبية - التونسية
وقد جمعت وكالة «فرانس برس» شهادات لمئات المهاجرين الأفارقة، بينهم حوامل وأطفال، ما زالوا متروكين في رأس اجدير بالمنطقة العازلة بين ليبيا وتونس، بعدما أرسلتهم السلطات التونسية إليها. بينما جدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة تأكيد أن «ليبيا لن تكون بلد توطين للمهاجرين»، مشدداً على ضرورة توحيد الجهود الوطنية تجاه كل التفاصيل المتعلقة بملف الهجرة.
أقام نحو 140 مهاجراً من أفريقيا جنوب الصحراء، قالوا إنهم في المنطقة منذ ثلاثة أسابيع، في مخيم موقت على حافة مستنقع ملحي على بُعد 30 مترا من حاجز رأس اجدير الحدودي الليبي (شمال)، بحسب «فرانس برس»، التي تقول إن رجالاً ونساءً وأطفالا يحاولون تحمل الحر الشديد نهاراً والبرد ليلاً من دون مياه أو طعام أو وسيلة للاحتماء من أشعة الشمس والرياح.
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