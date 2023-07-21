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الهلال الأحمر الليبي يطلق نداء عاجلا بشأن المهاجرين على الحدود التونسية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 21 يوليو 2023, 07:06 مساء
الهلال الأحمر الليبي يطلق نداء عاجلا بشأن المهاجرين على الحدود التونسية
مهاجرون في منطقة صحراوية على الحدود الليبية - التونسية، 16 يوليو 2023، (وزارة الداخلية في حكومة الوحدة)
alwasat radio

وجه الأمين العام للهلال الأحمر الليبي في بنغازي مرعي الدرسي، اليوم الجمعة، نداء عاجلا إلى المنظمات الإنسانية لمساعدة المهاجرين على الحدود الليبية التونسية. 

وقال الدرسي في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «يعيش المهاجرون على الحدود الليبية التونسية أوضاعاً إنسانية صعبة، وتلبية للنداء الإنساني ندعو جميع المنظمات المعنية بالشأن الإنساني التعاون معنا يدا بيد لمساعدة من هم بأشد الحاجة للمساعدة»، وأضاف «لتخفيف الضرر والمعاناة على المهاجرين يجب أن نتعاون جميعنا».

مهاجرون يشكرون حرس الحدود الليبي على إنقاذهم بعد طردهم من تونس (فيديو)
السلطات الليبية تنقذ مهاجرين في الصحراء طردتهم تونس

ويوم الأحد، أنقذ جهاز حرس الحدود الليبي مهاجرين في منطقة صحراوية، بعد ما نقلتهم السلطات التونسية إلى منطقة صحراوية قريبة من الحدود مع ليبيا، حيث أكد عدد منهم أنهم «تُركوا فيه من دون ماء أو طعام أو مأوى».

أزمة المهاجرين في تونس
 وفجّر الرئيس التونسي قيس سعيد جدلاً بدعوته إلى تشديد القيود وتطبيق القوانين بصرامة على المهاجرين القادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء ممن يقيمون في تونس بطرق غير شرعية. ووضع الخطاب تونس تحت الضغط بسبب موجة انتقادات واسعة من منظمات حقوقية في الداخل والخارج، وعدة دول في القارة التي بدأت بإجلاء عدد من رعاياها ممن تقطعت بهم السبل بسبب مضايقات تعرضوا لها.

ويأتي معظم المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس للهجرة سرا عبر البحر إلى أوروبا من بوابة السواحل الإيطالية القريبة.

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