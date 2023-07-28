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بالصور.. جهود متطوعي الهلال الأحمر الليبي لرعاية المهاجرين العالقين على الحدود التونسية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 28 يوليو 2023, 10:36 مساء
بالصور.. جهود متطوعي الهلال الأحمر الليبي لرعاية المهاجرين العالقين على الحدود التونسية
من جهود رعاية المهاجرين العالقين على الحدود الليبية التونسية. (الهلال الأحمر الليبي)
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قال الهلال الأحمر الليبى في صبراتة، اليوم الجمعة، إن متطوعيه بذلوا جهوداً شجاعة ومخلصة لرعاية المهاجرين العالقين على الحدود الليبية - التونسية في العشرة أيام الماضية. 

وذكر الهلال الأحمر في بيان أن «متطوعيه قدموا خدماته بكل شجاعة وإخلاص للمهاجرين العالقين في ظروف قاسية ومزرية. تاركين أعمالهم وعائلاتهم، ومخاطبين قلوبهم وضمائرهم»، وتوجه بالشكر إلى «المنظمات الدولية التي ساندت الهلال الأحمر الليبي في هذه المهمة».

زجمعت وكالة «فرانس برس» شهادات لمئات المهاجرين الأفارقة، بينهم حوامل وأطفال، ما زالوا متروكين في رأس أجدير بالمنطقة العازلة بين ليبيا وتونس، بعدما أرسلتهم السلطات التونسية إليها. فيما جدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة تأكيد أن «ليبيا لن تكون بلد توطين للمهاجرين»، مشدداً على ضرورة توحيد الجهود الوطنية تجاه كل التفاصيل المتعلقة بملف الهجرة.

مخيم موقت للمهاجرين على الحدود الليبية - التونسية
وأقام نحو 140 مهاجراً من أفريقيا جنوب الصحراء، قالوا إنهم في المنطقة منذ ثلاثة أسابيع، مخيم موقت على حافة مستنقع ملحي على بُعد 30 مترا من حاجز رأس أجدير الحدودي الليبي (شمال)، بحسب «فرانس برس»، التي تقول إن رجالاً ونساءً وأطفالا يحاولون تحمل الحر الشديد نهاراً والبرد ليلاً من دون مياه أو طعام أو وسيلة للاحتماء من أشعة الشمس والرياح.

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وإثر صدامات أودت بمواطن تونسي في الثالث من يوليو، طُرد عشرات المهاجرين الأفارقة من صفاقس، ونُقلوا إلى مناطق حدودية مع ليبيا والجزائر. وذكرت منظمة هيومن «رايتس ووتش» غير الحكومية أن الشرطة التونسية طردت نحو 1200 أفريقي إلى مناطق مقفرة قرب ليبيا في الشرق والجزائر في الغرب.

ويوم الخميس، بحث وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عماد الطرابلسي مع سفير تونس لدى ليبيا الأسعد العجيلي بعض المشكلات التي حدثت خلال المدة الماضية بالحدود الليبية - التونسية، واقتراح الحلول والمعالجات لها، بما يضمن تحقيق المصلحة المشتركة بين البلدين.

من جهود رعاية المهاجرين العالقين على الحدود الليبية التونسية. (الهلال الأحمر الليبي)
من جهود رعاية المهاجرين العالقين على الحدود الليبية التونسية. (الهلال الأحمر الليبي)
من جهود رعاية المهاجرين العالقين على الحدود الليبية التونسية. (الهلال الأحمر الليبي)
من جهود رعاية المهاجرين العالقين على الحدود الليبية التونسية. (الهلال الأحمر الليبي)
من جهود رعاية المهاجرين العالقين على الحدود الليبية التونسية. (الهلال الأحمر الليبي)
من جهود رعاية المهاجرين العالقين على الحدود الليبية التونسية. (الهلال الأحمر الليبي)
من جهود رعاية المهاجرين العالقين على الحدود الليبية التونسية. (الهلال الأحمر الليبي)
من جهود رعاية المهاجرين العالقين على الحدود الليبية التونسية. (الهلال الأحمر الليبي)
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