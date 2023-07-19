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«هيومن رايتس»: مهاجرون أفارقة ضحية «انتهاكات خطيرة» بأيدي قوات الأمن التونسية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 19 يوليو 2023, 11:30 صباحا
«هيومن رايتس»: مهاجرون أفارقة ضحية «انتهاكات خطيرة» بأيدي قوات الأمن التونسية
مهاجرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء في بلدة العسة الليبية الحدودية مع تونس، 16 يوليو 2023. (أ ف ب)
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أشارت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى أن قوات الشرطة، والجيش، والحرس الوطني التونسية، بما فيها الحرس البحري، ارتكبت انتهاكات خطيرة ضد المهاجرين، واللاجئين، وطالبي اللجوء الأفارقة السود، وحثت الاتحاد الأوروبي على «وقف دعمه» لهذا البلد في محاربة الهجرة غير النظامية، وفق وكالة فرانس برس.

وأكدّت المنظمة الحقوقية في بيان اليوم الأربعاء أنها جمعت أكثر من 20 شهادة حية من «ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان على يد السلطات التونسية». وقالت هيومن رايتس ووتش إن «الانتهاكات الموثقة شملت الضرب، واستخدام القوة المفرطة، وفي بعض الحالات التعذيب، والاعتقال والإيقاف التعسفيين، والطرد الجماعي، والأفعال الخطرة في عرض البحر، والإخلاء القسري، وسرقة الأموال والممتلكات».

وعاد تسعة أشخاص من بين الذين تحدثت معهم إلى بلدانهم على متن رحلات العودة في مارس فيما لا يزال ثمانية منهم في تونس. ورُحِّل سبعة آخرون ضمن مجموعة مكونة من «1200 أفريقي أسود نقلتهم قوات الأمن بالقوة إلى الحدود مع ليبيا والجزائر في أوائل يوليو»، بحسب هيومن رايتس ووتش.

طرد مئات المهاجرين الأفارقة من مدينة صفاقس التي تشكل في وسط شرق تونس، نقطة الانطلاق الرئيسية للهجرة غير النظامية إلى أوروبا إثر اشتباكات أودت بحياة مواطن تونسي في 3 يوليو، قبل نقلهم إلى مناطق نائية بالقرب من ليبيا في الشرق، والجزائر في الغرب. وتُظهر الشهادات التي جمعتها المنظمة غير الحكومية أن المهاجرين تركوا من دون مياه وغذاء ومأوى في وسط الصحراء. 

انتهاكات بعد خطاب الرئيس التونسي
وأشار البيان إلى أن «غالبية الانتهاكات الموثقة حصلت بعد خطاب الرئيس التونسي قيس سعيد في الواحد والعشرين من فبراير الذي عارض فيه بشدة الهجرة غير النظامية، مستنكرًا وصول «حشود من المهاجرين» الذين قال إنهم «يغيرون التركيبة الديموغرافية لتونس». وأكد الأشخاص الذين جرت مقابلتهم أنهم تعرضوا للعنف في أقسام الشرطة وبعضهم «لصعقات كهربائية».

فيما ندد آخرون بـ«الاعتقالات التعسفية والاحتجازات على أساس لون بشرتهم»، من دون التحقق المسبق من أوراقهم. واشتكى كثيرون من «اعتداءات خلال عمليات الاعتراض أو الإنقاذ بالقرب من صفاقس»، قائلين أنهم «ضُربوا وسُرقوا وأهينوا» بحسب هيومن رايتس ووتش. ودعت المنظمة غير الحكومية التي بعثت برسالة إلى الحكومة التونسية في نهاية يونيو ولم تتلقَ ردا، الاتحاد الأوروبي إلى وقف مساعدته لمحاربة الهجرة غير النظامية في تونس «إلى أن يقيَّم تأثيرها على حقوق الإنسان».

بدورها، قالت لورين سيبرت، باحثة في حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش إن «تمويل الاتحاد الأوروبي لقوات الأمن التي ترتكب انتهاكات أثناء مراقبة الهجرة يجعله يتشارك معها المسؤولية عن معاناة المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في تونس». وقع الاتحاد الأوروبي الأحد مع تونس مذكرة تفاهم بشأن «شراكة استراتيجية» جديدة وحزمة تمويل بقيمة مليار يورو للبلاد، منها 105 ملايين يورو لشراء تجهيزات وتمويل العودة الطوعية لستة آلاف مهاجر أفريقي.

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