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رئيس جنوب أفريقيا يشيد بدور «الرئاسي الليبي» في كل المسارات الوطنية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 28 يوليو 2023, 10:22 مساء
رئيس جنوب أفريقيا يشيد بدور «الرئاسي الليبي» في كل المسارات الوطنية
من لقاء المنفي ورامافوزا في سان بطرسبورغ، 28 يوليو 2023. (المجلس الرئاسي)
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قال المجلس الرئاسي، في بيان اليوم الجمعة، إن «رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا أشاد بالدور المميز الذي يقوم به رئيس المجلس الرئاسي في كل المسارات الوطنية»، وذلك خلال لقاء مع رئيس المجلس محمد المنفي، اليوم الجمعة.

وحسب البيان، فقد تناول اللقاء تطورات الأوضاع الدولية والإقليمية، والعملية السياسية في ليبيا، والتقدم المُحرز في عملية المصالحة الوطنية وملف الانتخابات.  وتطرق الاجتماع إلى القضايا الدولية، إذ أكد الرئيسان الليبي والجنوب أفريقي على ضرورة دعم لجنة الـ10 الخاصة بإصلاح مجلس الأمن وتوحيد الرؤى فيما يتعلق بقضايا القارة الأفريقية، حسب المجلس الرئاسي.

المنفي ورامافوزا: تنسيق بشأن قضايا القارة الأفريقية
ونوه المنفي إلى تطلع ليبيا لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتفعيل أطر التعاون المشترك في شتى المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة إلى جانب مواصلة التنسيق بشأن قضايا القارة الأفريقية ذات الاهتمام المتبادل.

- المنفي: نطمح أن تضمن القيادة الروسية خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا 
- بمشاركة المنفي.. انطلاق الجلسة الأولى للقمة الأفريقية الروسية 
- المنفي: الشراكة مع روسيا ستدعم الموقف التفاوضي لأفريقيا في مجلس الأمن

ويشارك المنفي في المنتدى الاقتصادي والإنساني من القمة الأفريقية الروسية، تلبية لدعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقال رئيس المجلس الرئاسي في كلمة أمام الجلسة الافتتاحية للقمة إن المجلس «يطمح أن تضمن القيادة الروسية والقادة الأفارقة والأطراف الأخرى خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، دون قيد أو شرط، وفي أسرع وقت ممكن.

من لقاء المنفي ورامافوزا في سان بطرسبورغ، 28 يوليو 2023. (المجلس الرئاسي)
من لقاء المنفي ورامافوزا في سان بطرسبورغ، 28 يوليو 2023. (المجلس الرئاسي)
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