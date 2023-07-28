بمشاركة المنفي.. انطلاق الجلسة الأولى للقمة الأفريقية الروسية

القاهرة - بوابة الوسط

شارك رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، صباح اليوم الجمعة، في أعمال الجلسة الافتتاحية الأولى من القمة الأفريقية الروسية في نسختها الثانية، بحضور الرئيس الروسي «فلاديمير بوتين».

كما شارك في الجلسة، رئيس جمهورية جزر القُمر الاتحادية رئيس الاتحاد الأفريقي عثماني غزالي، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد، ورؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة، وفق بيان للمجلس الرئاسي اليوم.

دعوة من بوتين

جاءت مشاركة المنفي في المنتدى الاقتصادي والإنساني من القمة الأفريقية الروسية، تلبية لدعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على ما أفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

- المنفي يشارك في القمة الأفريقية - الروسية في سان بطرسبورغ

والأربعاء، قال مصدر في طرابلس لوكالة «تاس»، إن المنفي سيحضر القمة «الروسية - الأفريقية» في سان بطرسبرغ. فيما أكد مصدر في الكرملين للوكالة الروسية عقد اجتماع بين بوتين والمنفي.