المنفي يشارك في القمة الأفريقية - الروسية في سان بطرسبورغ

القاهرة - بوابة الوسط

شارك رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الخميس، في فعاليات القمة الأفريقية - الروسية المنعقدة في مدينة سان بطرسبورغ، بحضور عدد من قادة دول القارة الأفريقية.

جاءت مشاركة المنفي في المنتدى الاقتصادي والإنساني من القمة الأفريقية الروسية، تلبية لدعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على ما افاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

- «تاس»: المنفي يشارك في القمة «الروسية - الأفريقية» ويلتقي بوتين بسان بطرسبرغ

وأمس الأربعاء، قال مصدر في طرابلس لوكالة «تاس»، إن المنفي سيحضر القمة «الروسية - الأفريقية» في سان بطرسبرغ. فيما أكد مصدر في الكرملين للوكالة الروسية عقد اجتماع بين بوتين والمنفي.

مشاركة المنفي في لقمة الأفريقية - الروسية في سان بطرسبورغ، الخميس 27 يوليو 2023. (المجلس الرئاسي)

مشاركة المنفي في لقمة الأفريقية - الروسية في سان بطرسبورغ، الخميس 27 يوليو 2023. (المجلس الرئاسي)