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المنفي: نطمح أن تضمن القيادة الروسية خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 28 يوليو 2023, 06:25 مساء
المنفي: نطمح أن تضمن القيادة الروسية خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا
المنفي في الجلسة الافتتاحية الأولى من القمة الأفريقية الروسية في نسختها الثانية، 28 أكتوبر 2023. (المجلس الرئاسي)
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قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الجمعة، إن المجلس «يطمح أن تضمن القيادة الروسية والقادة الأفارقة والأطراف الأخرى خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، دون قيد أو شرط، وفي أسرع وقت ممكن.

جاء ذلك في كلمة رئيس المجلس الرئاسي أمام أعمال الجلسة الافتتاحية الأولى من القمة الأفريقية الروسية في نسختها الثانية، بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

 كما شارك في الجلسة، رئيس جمهورية جزر القُمر الاتحادية رئيس الاتحاد الأفريقي عثماني غزالي، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد، ورؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة، وفق بيان للمجلس الرئاسي اليوم.

المنفي: تأسيس قوة مشتركة بين كافة مكونات القوات المسلحة
وقال المنفي، أمام القمة الأفريقية - الروسية إن أحد أهم الأولويات «تثبيت وقف إطلاق النار، بالتعاون مع اللجنة العسكرية (55) وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وإزالة كل المظاهر التي كانت تحدّ من حركة وتنقل الليبيين في جميع ربوع بلادهم، والاستمرار في توحيد المؤسسات وعلى رأسها المؤسسة العسكرية، ومباشرة العمل على تأسيس قوة مشتركة بين كافة مكونات القوات المسلحة». 

وحيا المنفي ، في كلمته، «كافة قيادات الجيش بمستوياته ومراتبه، بمناسبة اختتام اجتماعات اللجنة العسكرية، الذي استضافته القيادة العامة بمدينة بنغازي، وبمشاركة رئاسة أركان الجيش الوطني».

وقال إن «المجلس الرئاسي يواصل المجلس مساعيه إلى خلق توافق وطني للتعجيل بإقامة الانتخابات البرلمانية والرئاسية، كما واصل المجلس مساعيه وجهوده لتعزيز حالة حقوق الإنسان واحترام مبادئ القانون الإنساني الدولي»، مشيرا إلى تعزيز «المساعي والجهود بقيادة المجلس الرئاسي بالتوصل لاتفاق بين كافة الأطراف على إدارة الإنفاق العام في ليبيا». 

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جاءت مشاركة المنفي في المنتدى الاقتصادي والإنساني من القمة الأفريقية الروسية، تلبية لدعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على ما أفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

 والأربعاء، قال مصدر في طرابلس لوكالة «تاس»، إن المنفي سيحضر القمة «الروسية - الأفريقية» في سان بطرسبرغ. فيما أكد مصدر في الكرملين للوكالة الروسية عقد اجتماع بين بوتين والمنفي.

المنفي في الجلسة الافتتاحية الأولى من القمة الأفريقية الروسية في نسختها الثانية، 28 أكتوبر 2023. (المجلس الرئاسي)
المنفي في الجلسة الافتتاحية الأولى من القمة الأفريقية الروسية في نسختها الثانية، 28 أكتوبر 2023. (المجلس الرئاسي)
المنفي في الجلسة الافتتاحية الأولى من القمة الأفريقية الروسية في نسختها الثانية، 28 أكتوبر 2023. (المجلس الرئاسي)
المنفي في الجلسة الافتتاحية الأولى من القمة الأفريقية الروسية في نسختها الثانية، 28 أكتوبر 2023. (المجلس الرئاسي)
المنفي في الجلسة الافتتاحية الأولى من القمة الأفريقية الروسية في نسختها الثانية، 28 أكتوبر 2023. (المجلس الرئاسي)
المنفي في الجلسة الافتتاحية الأولى من القمة الأفريقية الروسية في نسختها الثانية، 28 أكتوبر 2023. (المجلس الرئاسي)
المنفي في الجلسة الافتتاحية الأولى من القمة الأفريقية الروسية في نسختها الثانية، 28 أكتوبر 2023. (المجلس الرئاسي)
المنفي في الجلسة الافتتاحية الأولى من القمة الأفريقية الروسية في نسختها الثانية، 28 أكتوبر 2023. (المجلس الرئاسي)
المنفي في الجلسة الافتتاحية الأولى من القمة الأفريقية الروسية في نسختها الثانية، 28 أكتوبر 2023. (المجلس الرئاسي)
المنفي في الجلسة الافتتاحية الأولى من القمة الأفريقية الروسية في نسختها الثانية، 28 أكتوبر 2023. (المجلس الرئاسي)
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