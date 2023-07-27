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المنفي: الشراكة مع روسيا ستدعم الموقف التفاوضي لأفريقيا في مجلس الأمن

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي الخميس 27 يوليو 2023, 07:46 مساء
المنفي: الشراكة مع روسيا ستدعم الموقف التفاوضي لأفريقيا في مجلس الأمن
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يشارك في اجتماع رؤساء المجموعات الإقليمية الاقتصادية، الخميس 27 يوليو 2023 (المكتب الإعلامي للمنفي)
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قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، إن الشراكة بين أفريقيا وروسيا «ستدعم جهود المجموعة الأفريقية لتحسين موقفها التفاوضي في مجالات التعدين والاستثمارات، وحصولها على حقها في تمثيل عادل ومنصف في مجلس الأمن».

جاء ذلك خلال كلمته، اليوم الخميس، أمام اجتماع رؤساء المجموعات الإقليمية الاقتصادية، بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية جزر القُمر الاتحادية، ورئيس الاتحاد الأفريقي عثماني غزالي، ورؤساء الدول والحكومات، ورؤساء المجموعات الإقليمية الاقتصادية، ورؤساء الآليات الأفريقية، وذلك على هامش مشاركتهم في فعاليات النسخة الثانية من القمة الأفريقية الروسية.

المنفي: رغبة في تأسيس شراكة استراتيجية ناجحة بين أفريقيا وروسيا
وأكد المنفي أن «لقاء اليوم مثال على مدى الرغبة في التأسيس لشراكة استراتيجية ناجحة ذات عائد مباشر على التكامل الأفريقي والمنفعة المشتركة بين أفريقيا وروسيا، وأن هذه الشراكة ستتجلى في مجالات نقل التكنولوجيا والبحث العلمي، وتطوير الكوادر، والطاقة والزراعة».

وتابع المنفي: «سنكون حريصين على دعم ومساندة كل جهود التكامل الاقتصادي، وما سيُتفق عليه مع روسيا في العديد من المجالات، وفي جهود تعزيز السلام ونزع فتيل النزاعات والصراعات المسلحة».

- بوتين أمام قمة روسيا - أفريقيا: منفتحون على التعاون في كل المجالات
- المنفي يشارك في القمة الأفريقية - الروسية في سان بطرسبورغ

انطلاق قمة «روسيا - أفريقيا» في سانت بطرسبرغ
وانطلقت، اليوم الخميس، النسخة الثانية من قمة «روسيا - أفريقيا» في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية، بكلمة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شدد خلالها على انفتاح بلاده للتعاون مع دول القارة السمراء في جميع المجالات، ومساعدتها على تعزيز سيادتها.

تنعقد القمة 27 و28 يوليو الجاري، ويشارك فيها عدد من قادة الدول الأفريقية، في مقدمتهم رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا.

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يشارك في اجتماع رؤساء المجموعات الإقليمية الاقتصادية، الخميس 27 يوليو 2023 (المكتب الإعلامي للمنفي)
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يشارك في اجتماع رؤساء المجموعات الإقليمية الاقتصادية، الخميس 27 يوليو 2023 (المكتب الإعلامي للمنفي)
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يشارك في اجتماع رؤساء المجموعات الإقليمية الاقتصادية، الخميس 27 يوليو 2023 (المكتب الإعلامي للمنفي)
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يشارك في اجتماع رؤساء المجموعات الإقليمية الاقتصادية، الخميس 27 يوليو 2023 (المكتب الإعلامي للمنفي)
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يشارك في اجتماع رؤساء المجموعات الإقليمية الاقتصادية، الخميس 27 يوليو 2023 (المكتب الإعلامي للمنفي)
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يشارك في اجتماع رؤساء المجموعات الإقليمية الاقتصادية، الخميس 27 يوليو 2023 (المكتب الإعلامي للمنفي)
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