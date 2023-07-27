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بوتين أمام قمة روسيا - أفريقيا: منفتحون على التعاون في كل المجالات

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 يوليو 2023, 11:46 صباحا
بوتين أمام قمة روسيا - أفريقيا: منفتحون على التعاون في كل المجالات
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انطلقت، اليوم الخميس، النسخة الثانية من قمة «روسيا - أفريقيا» في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية، بكلمة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، شدد خلالها على انفتاح بلاده للتعاون مع دول القارة السمراء في جميع المجالات، ومساعدتها على تعزيز سيادتها.

تنعقد القمة 27 و28 يوليو الجاري، ويشارك فيها عدد من قادة الدول الأفريقية، في مقدمتهم الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، ورئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا.

وأكد مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، مشاركة 49 دولة أفريقية من أصل 54 في القمة، مشيرا إلى أن 17 رئيسا سيحضرون القمة، بالإضافة إلى رؤساء مفوضية الاتحاد الأفريقي والبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير، وفق موقع «روسيا اليوم».

بوتين: روسيا متمسكة بمواصلة تطوير العلاقات مع أفريقيا
في رسالة ترحيبية بالمشاركين في الحدث، شدد فلاديمير بوتين على تمسك روسيا بمواصلة تطوير العلاقات مع البلدان الأفريقية، والعمل على تحفيز التجارة والاستثمار معها، ومساعدتها في مكافحة الفقر.

وقال في كلمته أمام قادة الاتحاد الأفريقي إن روسيا منفتحة على التعاون في جميع المجالات، معبرا عن أمله أن تتخذ مجموعة الدول العشرين في قمتها المقبلة بالهند قرار انضمام الاتحاد الأفريقي إليها.

وأشار بوتين إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وأفريقيا بلغ العام 2022 نحو 18 مليار دولار، وزاد في النصف الأول من العام 2023 بنحو 35%، موضحا أن مجالات التعاون الرئيسية بين روسيا والقارة الأفريقية تشمل الطاقة واستخدام التربة والزراعة.

وشدد على استعداد روسيا للمساعدة في تعزيز سيادة الدول الأفريقية، مؤكدا أن روسيا تعتبر أفريقيا «شريكا مهما لها، وتعد الاتحاد الأفريقي منظمة إقليمية رائدة». 

أهداف القمة الروسية - الأفريقية
تستهدف القمة تنويع مجالات التعاون الروسي - الأفريقي، وزيادة تطور هذه العلاقات على المدى الطويل، وسيجرى في إطارها تنظيم معرض واسع النطاق، وعقد ورشات عمل.

وتشمل فعاليات القمة عدة محاور، أبرزها الاقتصاد العالمي الجديد، الذي سيركز على توسيع نطاق التعاون بين قطاعي الأعمال الروسي والأفريقي والأمن والعلوم والتكنولوجيا.

وستتضمن الفعاليات جلسات خاصة مرتبطة بالتكنولوجيا النووية والرقمية والقضايا الإنسانية والاجتماعية، وستشمل أنشطة مرتبطة بالتعليم والثقافة والرياضة.

عقد المنتدى الروسي - الأفريقي الأول في مدينة سوتشي الروسية 23 و24 أكتوبر 2019، وشاركت فيه أكثر من 6000 شخصية من روسيا، و104 دول وأقاليم. كما حضر هذه القمة 54 من قادة الدول الأفريقية، وجرى خلالها توقيع 92 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة تجاوزت تريليون روبل.

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