الصور يبحث مع بن قدارة تأثير تهريب المحروقات في المنطقة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث النائب العام، الصديق الصور، أمس الإثنين، مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، أفعال الكسب غير المشروع المترتبة على تهريب المحروقات في المنطقة الغربية.

وتناول اللقاء، الذي حضره آمِرِا المنطقة العسكرية في الساحل الغربي واللواء «52 مشاة»، تأثير عدم انتظام أعمال مصفاة الزاوية لتنامي أفعال الكسب غير المشروع، وفق بيان صادر عن مكتب النائب العام.

وتطرق المجتمعون إلى إجراءات سلطة التحقيق في شأن مجابهة هذه الأفعال، وانتهوا إلى إنفاذ مخطط ملاحقة مرتكبي الجرائم الماسة باقتصاد البلد، و«مباشرة الوحدتين العسكريتين مهمة حراسة مصفاة الزاوية»، والإيفاء بواجب تمكين المواطن من الوصول إلى منتجات المصفاة عبر أدوات التوزيع المعتمدة.

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إعادة ضخ الوقود من مصفاة الزاوية إلى طرابلس

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تراجع تهريب الوقود عبر مصفاة الزاوية

في يونيو الماضي، قالت تنسيقية حراك شباب الزاوية إن عملية تهريب الوقود عبر مصفاة الزاوية تشهد تراجعا كبيرا بعد الحملة الأمنية والقصف الجوي على أماكن التهريب في المنطقة الغربية.

وأشارت التنسيقية، في بيان، إلى تراجع تهريب الوقود في مصفاة الزاوية من أكثر من 200 شاحنة يوميا إلى 80 شاحنة فقط بفعل الحملة الأمنية التي شهدتها المنطقة.

وقد جرى إعادة ضخ الوقود من مصفاة الزاوية إلى مستودعات طرابلس في مايو الماضي، على ما أعلنت اللجنة الأمنية المكلفة من رئاسة الأركان العامة، التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، ببسط الأمن بمدينة الزاوية.

ودعت اللجنة، في بيان ألقاه أحد أعضائها، سكان الزاوية إلى التعاون مع اللجنة الأمنية المشكلة، لحلحلة المشاكل في المدينة، والمنطقة الغربية عامة.

من اجتماع الصور وبن قدارة بحضور قيادات عسكرية، 24 يوليو 2023. (مكتب النائب العام)