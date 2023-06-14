شاهد «اقتصاد بلس»: تراجع تهريب الوقود عبر مصفاة الزاوية إلى أكثر من النصف

القاهرة - بوابة الوسط

تناولت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الأربعاء، توضيح تنسيقية حراك شباب الزاوية بأن عملية تهريب الوقود عبر مصفاة الزاوية تشهد تراجعًا كبيرًا بعد الحملة الأمنية والقصف الجوي على أماكن التهريب في المنطقة الغربية.

وقالت التنسيقية إن مصفاة الزاوية كان يخرج منها يوميًا أكثر من 200 شاحنة وقود وتهرب بشكل كامل، ولكن بعد الحملة الأمنية لا تتجاوز الشاحنات التي تخرج من المصفاة 80 شاحنة، ويجري تهريبها أيضًا‏.

كما أشار البرنامج إلى إعلان صندوق النقد الدولي، أمس الثلاثاء، استئناف أنشطته الرقابية في ليبيا، بعد توقف دام عقدًا كاملاً، استنادًا إلى تمهيد البلاد الطريق نحو تعافيها الاقتصادي، حيث حققت تحسنات، أخيرًا، في جمع البيانات وتبادلها وشفافيتها.

وفي سياق آخر، تطرق البرنامج إلى تصويت مجلس النواب بأغلبية أعضائه لصالح مشروع قرار بشأن عدم المساس بالثروات السيادية، حيث ناقش في جلسة الإثنين الماضي بند التوزيع العادل للثروة وإيرادات النفط، واستعمالها في مجالات التنمية، ومنع استخدامها في الأغراض السياسية.

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