إعادة ضخ الوقود من مصفاة الزاوية إلى طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت اللجنة الأمنية المكلفة من رئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة ببسط الأمن بمدينة الزاوية إعادة ضخ الوقود من مصفاة الزاوية إلى مستودعات طرابلس.

ودعت اللجنة في بيان، ألقاه أحد أعضائها، سكان الزاوية إلى التعاون مع اللجنة الأمنية المشكلة لحلحلة المشاكل في المدينة والمنطقة الغربية عامة.

وطالبت اللجنة المواطنين إلى ضبط النفس والالتزام بالقانون، معربة عن شكرها لجهاز حرس المنشآت النفطية والمشايخ والأعيان الذين كان لهم دور في إعادة فتح صمامات الوقود بالمصفاة.

- شركة الكهرباء تحذر من استمرار إقفال خطوط نقل الوقود المغذي للمحطات

إزالة السواتر الترابية وفتح الطريق الساحلي

ونشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورًا لعملية إزالة السواتر الترابية وفتح الطريق الساحلي الماية والمطرد وصرمان.

وأمس الإثنين، حذر الناطق باسم الشركة العامة للكهرباء وئام التائب من أن «إقفال خطوط نقل الوقود سيؤدي إلى فقدان الإنتاج بعد بلوغه أرقام قياسية لأول مره في تاريخ الشركة»، وذلك بعد إقفال مجموعات مسلحة خطوط نقل الوقود والغاز الرابطة بين مصفاة الزاوية التي تغذي مستودعات طرابلس ومحطات توليد الكهرباء.