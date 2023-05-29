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شركة الكهرباء تحذر من استمرار إقفال خطوط نقل الوقود المغذي للمحطات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 29 مايو 2023, 11:21 مساء
شركة الكهرباء تحذر من استمرار إقفال خطوط نقل الوقود المغذي للمحطات
الناطق باسم الشركة العامة للكهرباء وئام التائب (صفحته على فيسبوك)
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حذر الناطق باسم الشركة العامة للكهرباء وئام التائب من أن «استمرار إقفال خطوط نقل الوقود المغذي لمحطات سيؤدي إلى فقدان الإنتاج بعد بلوغه أرقام قياسية لأول مره في تاريخ الشركة».

جاء تصريح التائب، عبر صفحته على «فيسبوك»، مساء اليوم الإثنين، بعد الأنباء التي ترددت عن إقفال مجموعات مسلحة خطوط نقل الوقود والغاز الرابطة بين مصفاة الزاوية التي تغذي مستودعات طرابلس ومحطات توليد الكهرباء.

وفيما لم يذكر الناطق باسم شركة الكهرباء هذه النقطة، لكنه قال إن إقفال خطوط نقل الوقود المغذي للمحطات سيؤثر سلبًا على الشبكة الكهربائية المغذية لكافة مناطق البلاد دون استثناء.

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وئام التائب: لن تُستثنى أي مدينة من انقطاع التيار الكهربائي
لاحقًا قال وئام التائب لقناة «ليبيا الأحرار» إن «انقطاع إمدادات الوقود عن المحطات المغذية لشركة البريقة وكافة المحطات على الساحل الليبي»، متابعًا: «لن تُستثنى أي مدينة من انقطاع التيار الكهربائي في حال استمرار توقف تدفق الوقود من مصفاة الزاوية"، داعيًا «كافة الأطراف لتجنيب الكهرباء مغبة التجاذبات السياسية والعسكرية».

وتشهد مدينة الزاوية منذ الخميس الماضي عملية عسكرية تنفذها حكومة الوحدة الوطنية الموقتة منذ الخميس الماضي، تقول إنها موجّهة ضد مواقع لتهريب الوقود وأوكار العصابات وتجارة المخدرات والهجرة غير الشرعية.

لكن هذه العملية لقيت معارضة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، اللذيْن اتهما رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بمحاولة «توظيفها لتصفية حسابات سياسية ضد خصومه».

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