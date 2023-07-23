العابد يؤكد لمدير عام منظمة العمل العربية التزام الحكومة والوزارة بسياسة «التشغيل»

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي العابد الرضا، لمدير عام منظمة العمل العربية فايز المطيري، على نهج الحكومة والوزارة بالعمل ضمن سياسة «التشغيل» لمعالجة مشكلة الباحثين عن العمل من خلال دعم القطاع الخاص، مشيرًا إلى الإطار الاستراتيچي من خلال التدريب والتأهيل ومراكز التدريب التابعة للوزارة.

وبحث العابد خلال لقائه مع مدير منظمة العمل العربية الذي بدأ زيارة إلى العاصمة طرابلس، المواضيع ذات العلاقة بقضايا العمل والعمال، وسبل التعاون بين الوزارة والمنظمة، وفق ما نشرته وزارة العمل والتأهيل عبر صفحتها على «فيسبوك».

- العابد يناقش مع الكيلاني التدريب المهني لذوي الهمم

- العابد يبحث تنفيذ برامج تدريبية في ترهونة والتفتيش على العمالة الوافدة بالقره بوللي

- العابد يبحث تفعيل هيئة سوق العمل

وأوضح العابد لمدير منظمة العمل العربية أن «هناك ضرورة لتعزيز ثقافة التشغيل الذاتي عبر دعم ريادة الأعمال لنقل الشباب من مرتبة الباحث عن عمل إلى صاحب عمل»، لافتًا إلى أهمية الشراكة الحقيقية والتعاون مع منظمة العمل العربية وفق ما تملكه من إمكانات في هذا المجال.

وأضافت وزارة العمل والتأهيل أن مدير منظمة العمل العربية فايز المطيري عرض من جانبه تدريب كوادر الوزارة عبر المركز العربي لتنمية الموارد البشرية الذي يقع مقره في العاصمة طرابلس وأيضًا لجميع الدول العربية، ومنها ليبيا، للاستفادة من طاقاتها الكاملة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودورها في تنسيق جهود أصحاب العمل والعمال على المستويين العربي والدولي.

لقاء العابد مع مدير عام منظمة العمل العربية فايز المطيري في طرابلس، الأحد 23 يوليو 2023. (وزارة العمل والتأهيل)