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العابد يبحث تفعيل هيئة سوق العمل

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 09 يوليو 2023, 06:55 مساء
العابد يبحث تفعيل هيئة سوق العمل
وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة يستقبل هيئة سوق العمل، الأحد 9 يوليو 2023 (حكومة الوحدة)
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بحث وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، علي العابد، تفعيل هيئة سوق العمل للقيام بدورها وفق المهام والصلاحيات المنوطة بها، لتنظيم سوق العمل والتصاريح بالتعاون مع الإدارات المختصة في الوزارة.

وأكد العابد، خلال لقائه رئيس الهيئة اليوم الأحد، أهمية وضع خطة وطنية شاملة لسوق العمل تتضمن الاستراتيجية والسياسة العامة، بشأن تشغيل العمالة الوطنية والأجنبية، بحسب بيان نشرته صفحة حكومة الوحدة الوطنية على «فيسبوك».

وشدد وزير العمل على أهمية أن تتضمن تلك الاستراتيجية جمع وتحليل البيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بالوضع الاقتصادي في البلاد، خاصة بعد تجميع بيانات من الحملات التفتيشية على المستوى الوطني في الأشهر الماضية.

- وزير العمل: الجزء الأكبر من العمالة الوافدة دخل سوق العمل الليبي بشكل غير قانوني
- حكومة الوحدة الوطنية تستعد لإطلاق رؤيتها لتنظيم العمالة الوافدة

تنظيم العمالة الوافدة
وفي فبراير الماضي، قالت الوزارة إنها تستعد لإطلاق رؤيتها بشأن تنظيم العمالة الوافدة وإنشاء تجمعات للسكن العمالي، وفق القوانين والقرارات النافذة.

وسبق أن قال العابد إن الجزء الأكبر من العمالة الوافدة إلى البلاد لا سيما من دول الجوار «داخل إلى سوق العمل الليبي بشكل غير قانوني»، مشيرًا إلى أن الوزارة لا تملك بيانات دقيقة بشأنهم، لكنها ستعمل على تنظيم وتسوية أوضاعهم «بشكل لا يتعارض مع الباحث عن العمل الوطني».

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