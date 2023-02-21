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حكومة الوحدة الوطنية تستعد لإطلاق رؤيتها لتنظيم العمالة الوافدة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 21 فبراير 2023, 08:36 مساء
حكومة الوحدة الوطنية تستعد لإطلاق رؤيتها لتنظيم العمالة الوافدة
اجتماع مدير إدارة متابعة السكن العمالي بوزارة العمل مع وكيل الحكم المحلي لبحث سبل تنظيم العمالة الوافدة، الثلاثاء 21 فبراير 2023. (وزارة العمل والتأهيل)
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تستعد حكومة الوحدة الوطنية الموقتة لإطلاق رؤيتها بشأن تنظيم العمالة الوافدة وإنشاء تجمعات للسكن العمالي، وفق القوانين والقرارات النافذة، على ما أعلنت وزارة العمل والتأهيل، عبر صفحتها على «فيسبوك».

وعقد مدير إدارة متابعة السكن العمالي بوزارة العمل والتأهيل المستشار السايح أبودربالة، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات مصطفى التركي.

وقالت وزارة العمل والتأهيل إن الاجتماع الذي عُقِد بديوان وزارة الحكم المحلي في العاصمة طرابلس خُصِّص لمناقشة تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين، والإعداد «لاجتماع موسع بحضور عمداء البلديات المستهدفة في المراحل الأولى للمساكن العمالية للعمالة الوافدة».

- تشكيل فريق عمل لوضع استراتيجية تنظيم العمالة الوافدة
- العابد يتابع إجراءات تأشيرة دخول وإقامة العمالة الوافدة
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- اجتماع حكومي يبحث آليات دخول العمالة الوافدة لليبيا

إنشاء مساكن عمالية
وأوضحت وزارة العمل والتأهيل أن الاجتماع «يأتي في إطار تعزيز التعاون مع وزارة الحكم المحلي، من أجل تنظيم العمالة الوافدة وإطلاق رؤية حكومة الوحدة الوطنية في بإنشاء المساكن العمالية وفق القوانين والقرارات الاشتراطات المتبعة».

وأكدت وزارة العمل أن إدارة متابعة شؤون السكن العمالي التابعة لها «تسعى رغم بعض التحديات والعقبات، إلى تنفيذ رؤية الوزارة بشأن تنظيم العمالة الوافدة في سوق العمل عبر إنشاء تجمعات السكن العمالي وفق القوانين والقرارات المنظمة المعمول بها في ليبيا».

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