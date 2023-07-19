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العابد يناقش مع الكيلاني التدريب المهني لذوي الهمم

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 19 يوليو 2023, 09:01 صباحا
العابد يناقش مع الكيلاني التدريب المهني لذوي الهمم
لقاء العابد والكيلاني في طرابلس، 18 يوليو 2023. (وزارة العمل)
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ناقش وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، علي العابد، الثلاثاء في مكتبه بطرابلس، مع وزيرة الشؤون الاجتماعية، وفاء الكيلاني، تفعيل مذكرة التعاون الموقعة بين الوزارتين.

وتطرق الاجتماع إلى سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين، خاصة على صعيد التدريب المهني لذوي الهمم. في هذا السياق، استعرض العابد نتائج الدورة التدريبية التي انطلقت في المركز الليبي - الكوري، وشملت أكثر من 40 متدربا من ذوي الهمم، في مجالات مختلفة، وفق بيان مقتضب صادر عن وزارة العمل.

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ونبه البيان إلى تأكيد وزير العمل استمرار دعم مبادرة المرأة المنتجة من خلال تدريبها في المجالات التي يحتاجها سوق العمل.

الإثنين الماضي، شددت الكيلاني، خلال جولة تفقدية في مركز جنزور لتأهيل المعاقين، على ضرورة تنفيذ جميع مراحل صيانة المركز وتطويره في الوقت المحدد، حتى يتمكن من تقديم خدماته للمواطنين.

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