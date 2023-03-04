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الكيلاني تتعهد رعاية «فريق ليبيا للروبوتات من ذوي الإعاقة الذهنية»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 مارس 2023, 11:55 صباحا
الكيلاني تتعهد رعاية «فريق ليبيا للروبوتات من ذوي الإعاقة الذهنية»
وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء أبوبكر الكيلاني تلتقي فريق ليبيا للروبوتات من ذوي الاعاقة الذهنية التابع لجمعية ذوي الهمم (فيسبوك)
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التقت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء أبوبكر الكيلاني، الخميس، فريق «ليبيا للروبوتات» من ذوي الاعاقة الذهنية، حسب صفحة الوزارة في «فيسبوك».

استمعت الوزيرة إلى شرح وافي من المشرفين علي الفريق، الذي يعتبر الأول من نوعه علي مستوي العالم.

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وحسب بيان الوزارة، السبت: «تعهدت الوزيرة خلال اللقاء علي دعمها لجمعية ذوي الهمم، ومتابعة احتياجاتها ووقوفها مع هذا الفريق، واستعدادها لتذليل التحديات كل التي تواجهها».

جمعية ذوي الهمم للإعاقة الذهنية
وقدمت الوزيرة شكرها وتقديرها للعاملين بجمعية ذوي الهمم للإعاقة الذهنية بمدينة بنغازي، علي كل جهودهم المبذولة لصالح هذه الشريحة.

واختتم البيان «في لمسة وفاء من أعضاء الجمعية، تم تكريم الوزيرة بدرع الوفاء في جو ساده الحب والتقدير».

وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء أبوبكر الكيلاني تلتقي فريق ليبيا للروبوتات من ذوي الاعاقة الذهنية التابع لجمعية ذوي الهمم (فيسبوك)
وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء أبوبكر الكيلاني تلتقي فريق ليبيا للروبوتات من ذوي الاعاقة الذهنية التابع لجمعية ذوي الهمم (فيسبوك)
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