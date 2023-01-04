صندوق التضامن يسلم كراسي متحركة لطلاب من ذوي الهمم في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

سلم صندوق التضامن الاجتماعي فرع المنطقة الوسطى، اليوم الأربعاء، عددا من الكراسي المتحركة لعدد من الطلاب من ذوي الهمم الدارسين بالمؤسسات التعليمية في سرت تقديرا وتشجيعا لهم لمواصلة تحصيلهم الدراسي والعلمي.

وحضر التسليم مراقب التربية والتعليم في سرت ورئيس قسم شؤون ذوي الإعاقة بصندوق التضامن الاجتماعي فرع المنطقة الوسطى ومدير مكتب تعليم واندماج الفئات الخاصة بالمراقبة.

وسلم فرع صندوق التضامن الاجتماع في المدينة اليوم التلميذة ريان حسين ارويحة من ذوي الهمم والدارسة بمدرسة ابن خلدون للتعليم الأساسي كرسي متقدما لإعانتها على الحركة داخل المدرسة ومواصلة تحصيلها العلمي.

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مسؤولية صندوق التضامن الاجتماعي

وأفادت مصادر بمراقبة التربية والتعليم في سرت «بوابة الوسط» أن هذه الخطوة تأتي في إطار اهتمام ورعاية صندوق التضامن الاجتماعي فرع المنطقة الوسطى للطلاب من ذوي الهمم والإعاقة في المنطقة ضمن مسؤولياته الاجتماعية.

وأشاد مدير مدرسة ابن خلدون فوزي أبوزيد بهذه الخطوة الإنسانية التي أطلقها مدير فرع الصندوق يوسف النواري لمساعده كافة تلاميذ هذه الفئة ودعمهم بالإمكانيات والاستشارات من قبل الصندوق.

وسبق هذه الخطوة تسليم ثلاثة كراسي متحركة لطلاب من ذوي الهمم بمدرسة «معاذ ابن جبل» في سرت قام بها مدير فرع صندوق التضامن الاجتماعي فرع المنطقة الوسطى.

تلميذة بمدرسة ابن خلدون في سرت تسلمت كرسي متقدما لإعانتها على الحركة. (الإنترنت)

تلميذة بمدرسة ابن خلدون في سرت تسلمت كرسي متقدما لإعانتها على الحركة. (الإنترنت)