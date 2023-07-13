العابد يبحث تنفيذ برامج تدريبية في ترهونة والتفتيش على العمالة الوافدة بالقره بوللي

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي العابد الرضا أوضاع سوق العمل في بلديتي ترهونة والقره بوللي، إذ بحث سبل تنفيذ البرامج التدربيية في الأولى، وتنظيم حملة للتفتيش على العمالة الوافدة في الثانية.

جاء ذلك خلال لقائين أمس الأربعاء مع مدير مركز تدريب ترهونة التابع للوزارة عبدالعزيز الختالي، وعميد بلدية القره بوللي محمد علي البلوط، رفقة مدير مكتب العمل بالبلدية صالح الطبيب، حسب ما جاء على صفحة الوزارة بموقع «فيسبوك».

وتناول العابد في اجتماعه مع الختالي، سبل تفعيل دور مركز تدريب ترهونة في تنفيذ برامج في نطاق البلدية، خصوصا في المجالات المهنية من خلال الاستفادة من ورش التدريب المتنقل، واستعرض الختالي الخطة التدريبية للمركز والتي تهدف إلى تدريب وتطوير الباحثين عن العمل في عدد المجالات المهنية، أبرزها صيانة الهاتف النقال، وإعداد وحفظ الأغذية، والطاقة الشمسية.

العمالة الوافدة في القره بوللي

وأما اللقاء الخاص بالقره بوللي، ناقش العابد العراقيل التي تواجه مكتب العمل هناك، وتفعيل دوره فيما يتعلق بحصر موظفي الإحالة تحت تصرف الخدمة من أجل تنسيبهم للقطاعات.

كما تطرق إلى سبل تنظيم حملات تفتيشية على العمالة الوافدة بمواقع العمل في نطاق البلدية نظرا لأهمية وموقعها الاستراتيجي.