بالصور.. آخر تطورات إصلاح خط مياه «أجدابيا - بنغازي»

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس فريق الإصلاحات الخاص بخط مياه «أجدابيا - بنغازي»، التابع لمنظومة النهر الصناعي، إن فرق العمل على أتم الاستعداد لأعمال صيانة الإخفاق الواقع في المحطة رقم 41، الذي تسبب في توقف الإمداد المائي بالخط الناقل للمياه من مدينة أجدابيا إلى بنغازي، مشيرا إلى أن الفرق في انتظار الانتهاء من أعمال تفريغ الخط الناقل من المياه.

جاء هذا التصريح، الذي نقلته الصفحة الرسمية لجهاز النهر الصناعي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، خلال زيارة رئيس اللجنة الإدارية بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، المهندس أحمد علي الديب، موقع الإخفاق، للاطلاع على آخر المستجدات، والاستماع إلى المهندسين والخبراء بالمشروع حول الأسباب المحتملة للإخفاق، مؤكدا استعداد فرق العمل للبدء الفوري لأعمال الصيانة.

الديب يؤكد تذليل الصعوبات

حسب بيان جهاز النهر الصناعي، أشاد رئيس اللجنة الإدارية بالجهود الجبارة للشركة العامة للمياه والصرف الصحي، وبلدية أجدابيا، وكتيبة أمن النهر، وسرية أمن النهر، التابعة للواء طارق بن زياد المعزز، وكل من أسهم وساعد في دعم الجهاز، مؤكدا أن إدارة الجهاز على استعداد لدعم فرق العمل، وتذليل كل الصعوبات من أجل الإسراع في أعمال الاصلاحات بالشكل الصحيح.

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وقع انفجار بأحد خطوط المياه في المحطة «41+360» الواقعة قرب منطقة الزويتينة شرق مدينة أجدابيا، فجر الخميس، مما تسبب في غرق مزارع، وهدر كميات من المياه تقدر بنحو 500 ألف لتر مكعب، وذلك قبل أن يعلن جهاز النهر الصناعي السيطرة على التسريب. بينما قال الناطق باسم جهاز النصر الصناعي، صلاح الساعدي، الجمعة، إن أعمال صيانة أنبوب خط النهر في المحطة «قد تستمر لمدة لن تقل عن أسبوع».

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إلى ذلك، قرر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة، لمتابعة تدفق إمدادات النهر الصناعي إلى محطات التغذية، ومنحها أوسع الصلاحيات، وذلك ضمن جهود احتواء أزمة انفجار خط النهر الصناعي.

بينما قالت القيادة العامة إن القائد العام المشير خليفة حفتر وجه بإتاحة جميع إمكانات القيادة العامة، لمساندة فرق الصيانة في جهاز النهر الصناعي من أجل سرعة إنجاز أعمال الصيانة، بعد «الأعمال التخريبية» التي طالت خطوط نقل المياه في مدينة أجدابيا الخميس الماضي.

الديب خلال زيارة موقع إصلاح العطل بمحطة 41 الذي تسبب في توقف الإمداد المائي بالخط الناقل للمياه من مدينة أجدابيا إلى بنغازي، 22 يوليو 2023. (النهر الصناعي)

الديب خلال زيارة موقع إصلاح العطل بمحطة 41 الذي تسبب في توقف الإمداد المائي بالخط الناقل للمياه من مدينة أجدابيا إلى بنغازي، 22 يوليو 2023. (النهر الصناعي)