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الدبيبة يصدر تعليماته بصيانة خط النهر الصناعي الرابط بين أجدابيا وبنغازي وحصر الأضرار

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 20 يوليو 2023, 09:38 مساء
الدبيبة يصدر تعليماته بصيانة خط النهر الصناعي الرابط بين أجدابيا وبنغازي وحصر الأضرار
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة (أرشيفية: الإنترنت)
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أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الخميس، تعليماته إلى وزارة الحكم المحلي وجهاز النهر الصناعي، بصيانة وتشكيل لجنة لحصر الأضرار الناتجة عن انفجار خط مياه النهر الصناعي الرابط بين أجدابيا وبنغازي، الذي أدى إلى وقوع أضرار مادية بالشوارع وممتلكات المواطنين.

وفي رسالة إلى رئيس اللجنة الإدارية لجهاز النهر الصناعي، نقل وزير الدولة لشؤون رئيس مجلس الوزراء عادل جمعة تعليمات الدبيبة بالعمل بشكل عاجل على صيانة الخط الرابط بين إجدابيا وبنغازي (خط 400)، وموافاته بالأضرار التي لحقت به، وكافة الإجراءات المتخذة.

وطالب الدبيبة في رسالة أخرى لوزير الحكم المحلي بالتواصل بشكل عاجل مع عميد بلدية أجدابيا وتشكيل لجنة لمعاينة وحصر الأضرار وموافاته بنتائج أعمالها، بحسب نص الرسالة المنشورة عبر صفحة الحكومة على «فيسبوك».

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وتسبب تسرب للمياه في المحطة الواقعة قرب منطقة الزويتينة شمال شرق أجدابيا في غرق بعض المزارع ودخول المياه بعض المنازل، على ما أعلن الناطق باسم جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، صلاح الساعدي، الذي قدر في تسجيل صوتي بثته صفحة الجهاز على «فيسبوك»، هدر المياه الناتج عن التسرب بنحو 500 ألف متر مكعب.

وأوضح الناطق باسم الجهاز أن فرق الصيانة تمكنت من السيطرة على التسرب، معلنا قطع المياه عن المدن الواقعة بين بنغازي وأجدابيا لمدة غير معلومة، مرجعا السبب في التسرب إلى «الوصلات غير الشرعية وسرقة صمامات الهواء».

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