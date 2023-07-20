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النهر الصناعي: غرق مزارع وهدر 500 ألف لتر مكعب جراء تسرب بمحطة قرب الزويتينة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 20 يوليو 2023, 02:19 مساء
النهر الصناعي: غرق مزارع وهدر 500 ألف لتر مكعب جراء تسرب بمحطة قرب الزويتينة
الخزان الرئيسي أبوزيان. (فيسبوك)
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تسبب تسرب للمياه في المحطة «41» الواقعة قرب منطقة الزويتينة شمال شرق أجدابيا في غرق بعض المزارع ودخول المياه بعض المنازل، على ما أعلن الناطق باسم جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، صلاح الساعدي.

وقال الساعدي في تسجيل صوتي بثته صفحة الجهاز على «فيسبوك»، إنه لم يجر حصر أي أضرار بشرية، فيما قدر هدر المياه الناتج عن التسرب بنحو 500 ألف متر مكعب.

قطع المياه عن المدن الواقعة بين بنغازي وأجدابيا «لمدة غير معلومة»
وأوضح الناطق باسم الجهاز أن فرق الصيانة تمكنت من السيطرة على التسرب، معلنا قطع المياه عن المدن الواقعة بين بنغازي وأجدابيا لمدة غير معلومة.

وأرجع الساعدي السبب في التسرب إلى «الوصلات غير الشرعية وسرقة صمامات الهواء».

وفي وقت سابق، أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي حدوث «إخفاق» بأحد الأنابيب عند المحطة «40» بين أجدابيا والزويتينة عند الساعة الثانية فجر اليوم.

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