حفتر: إتاحة إمكانات القيادة العامة لصيانة خط مياه النهر الصناعي

القاهرة - بوابة الوسط

قالت القيادة العامة إن القائد العام المشير خليفة حفتر وجه بإتاحة كافة إمكانات القيادة العامة لمساندة فرق الصيانة بجهاز النهر الصناعي لسرعة إنجاز أعمال الصيانة، بعد الأعمال التخريبية التي طالت خطوط نقل المياه بمدينة أجدابيا الخميس الماضي.

والتقى حفتر في مكتبه بمقر القيادة العامة رئيس اللجنة الإدارية لجهاز النهر الصناعي أحمد الديب، وذلك لمتابعة ما وصلت إليه فرق التشغيل والصيانة بالجهاز، حيث ذكر مكتب إعلام القيادة العامة أن حفتر يُشرف بشكل مباشر على أعمال الصيانة لخط نقل المياه (أجدابيا - بنغازي).

جهاز النهر الصناعي: الصيانة قد تستغرق أسبوعا

يوم الخميس، وقع انفجار في خط مياه «أجدابيا - الزويتينة»، بينما قرر النائب العام المستشار الصديق الصور إجراء تحقيق، لمعرفة أسباب الحادث، فيما لا يستبعد جهاز النهر الصناعي أن تستغرق عملية صيانة الخط أسبوعاً، مما قد يترتب عليه إيقاف الإمداد المائي بالكامل عن مدينة بنغازي، وفق الناطق باسم جهاز «النهر الصناعي»، صلاح الساعدي.

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وفي وقت سابق، قرر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة تدفق إمدادات النهر الصناعي إلى محطات التغذية ومنحها أوسع الصلاحيات، وذلك ضمن جهود احتواء أزمة انفجار خط مياه «أجدابيا - الزويتينة».

حفتر ورئيس اللجنة الإدارية لجهاز النهر الصناعي أحمد الديب خلال لقاء في مكتب القائد العام للقيادة العامة بالرجمة، 22 يوليو 2023. (مكتب إعلام القيادة العامة)

حفتر ورئيس اللجنة الإدارية لجهاز النهر الصناعي أحمد الديب خلال لقاء في مكتب القائد العام للقيادة العامة بالرجمة، 22 يوليو 2023. (مكتب إعلام القيادة العامة)

حفتر ورئيس اللجنة الإدارية لجهاز النهر الصناعي أحمد الديب خلال لقاء في مكتب القائد العام للقيادة العامة بالرجمة، 22 يوليو 2023. (مكتب إعلام القيادة العامة)

حفتر ورئيس اللجنة الإدارية لجهاز النهر الصناعي أحمد الديب خلال لقاء في مكتب القائد العام للقيادة العامة بالرجمة، 22 يوليو 2023. (مكتب إعلام القيادة العامة)

حفتر ورئيس اللجنة الإدارية لجهاز النهر الصناعي أحمد الديب خلال لقاء في مكتب القائد العام للقيادة العامة بالرجمة، 22 يوليو 2023. (مكتب إعلام القيادة العامة)